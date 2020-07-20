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توك شو

أخبار التوك شو.. الإنتربول الدولي يلاحق محمد علي.. وأحمد موسى يكشف الخطوات القادمة فى حالة فشل مفاوضات سد النهضة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:03 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو  العديد من القضايا والموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نستعرض لكم أبرزها:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القضاء الإسباني يحقق مع اللص الهارب محمد علي في قضيتي غسل الأموال والتهرب من الضرائب، مؤكدا أن الإنتربول الدولي يلاحقه.

قال مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد في بلجيكا، إن جامعة أكسفورد ستعلن غدًا الإثنين عن نتائج نهائية للقاح فيروس كورونا.

وأعلن الدكتور طارق شوقى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن يوم 17 أكتوبر هو موعد بداية العام الدراسي الجديد، موضحا أن سبب إصرار الوزارة على هذا الموعد هو عدم انتهاء امتحانات التعليم الفني، المقرر نهايتها في 13 /8.


كشف أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، تفاصيل تطبيق «أرغب في عمل توكيل» الذي يعمل عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد.

نفى الكابتن عماد متعب، لاعب النادى الأهلى والمنتخب المصرى الأسبق، ما تم تداوله بشأن تنمر زوجته يارا نعوم، وعنصريتها تجاه إحدى العاملات في أحد فنادق الغردقة.

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بدأت تتراجع منذ فترة، وهو ما يدعو للتفاؤل، متابعة "تراجع عدد الإصابات يشير إلى خروج مصر من الذروة".

قال السيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن حجم المياه المنتجة بمصر خلال 2014 كان 24.7 مليون متر مكعب، ثم ارتفع حجم المياه إلى 33.6 مليون متر مكعب.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الدفاع أكد الاستمرار في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في ملف سد النهضة.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الدفاع أكد على أواصر العلاقات القوية بين مصر وليبيا.
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