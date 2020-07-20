AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل توافق نهائيا على اتفاقية مد أنابيب الغاز إلى أوروبا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:58 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
وافقت الحكومة الإسرائيلية نهائيا على اتفاقية مع الدول الأوروبية على مد أنابيب الغاز تحت سطح البحر المتوسط، لتصديره إلى دول أوروبا. 

ووفقا لرويترز، فإن هذا الخط يتم التخطيط له منذ سنوات، ويهدف إلى نقل الغاز من إسرائيل وقبرص إلى اليونان ثم إيطاليا، حيث تم توقيع هذه الاتفاقية في يناير الماضي بين اليونان وقبرص وإسرائيل، إلا أنها كانت في حاجة إلى موافقة إسرائيل. 

وتحاول هذه الدول التوصل إلى قرار استثماري نهائي بحلول عام 2022 وإكمال خط الأنابيب البالغ  تكلفته 6 مليار يورو (6.86 مليار دولار) بحلول عام 2025 لمساعدة أوروبا على تنويع موارد الطاقة.

ويجري حاليا مسح الأراضي والبحر لتحديد مسار خط الأنابيب بطول 1900 كيلومتر (1200 ميل). 

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز: "موافقة الحكومة على الاتفاقية الإطارية الخاصة بمد خط أنابيب الغاز الطبيعي بين إسرائيل وأوروبا هي علامة تاريخية أخرى لجعل إسرائيل دولة مصدرة للطاقة".

من المخطط أن ينقل خط الأنابيب في البداية 10 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا مع إمكانية مضاعفة السعة بعد ذلك. 



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خط الغاز بين مصر وقبرص.. كيف أصبحت أم الدنيا ملكة البحر المتوسط وتركيا باتت فاشلة

لربط شرق المتوسط بنظام تصدير واحد.. اتفاقية خط أنابيب الغاز لأوروبا على مائدة الحكومة الإسرائيلية

ترشيحاتنا

بعد وصولها 603 حالات.. أسباب وتفاصيل تراجع إصابات كورونا

محددا المسئول عن المخالفة.. متحدث التنمية المحلية يصحح المعلومات بشأن قانون التصالح.. فيديو

أحمد موسى لـ محمد علي: الخاين بيدفع التمن غالي

عسكريون أوروبيون: أي هجوم من تركيا والوفاق على سرت بمثابة انتحار

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف السيناريو حال فشل مفاوضات سد النهضة.. يوجه رسالة لـ محمد علي.. هاني الناظر: انتهاء كورونا في مصر خلال أغسطس.. ووزير التعليم يكشف سبب تحديد 17 أكتوبر لبدء الدراسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا ينتقل بين الأطفال في هذه الفئة العمرية.. تعرف على سنهم

بـ فستان تايجر.. نانسي عجرم تجذب قلوب متابعيها بإطلالة ناعمة

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة