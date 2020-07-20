إسرائيل توافق نهائيا على اتفاقية مد أنابيب الغاز إلى أوروبا

وافقت الحكومة الإسرائيلية نهائيا على اتفاقية مع الدول الأوروبية على مد أنابيب الغاز تحت سطح البحر المتوسط، لتصديره إلى دول أوروبا.





ووفقا لرويترز، فإن هذا الخط يتم التخطيط له منذ سنوات، ويهدف إلى نقل الغاز من إسرائيل وقبرص إلى اليونان ثم إيطاليا، حيث تم توقيع هذه الاتفاقية في يناير الماضي بين اليونان وقبرص وإسرائيل، إلا أنها كانت في حاجة إلى موافقة إسرائيل.





وتحاول هذه الدول التوصل إلى قرار استثماري نهائي بحلول عام 2022 وإكمال خط الأنابيب البالغ تكلفته 6 مليار يورو (6.86 مليار دولار) بحلول عام 2025 لمساعدة أوروبا على تنويع موارد الطاقة.





ويجري حاليا مسح الأراضي والبحر لتحديد مسار خط الأنابيب بطول 1900 كيلومتر (1200 ميل).





وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز: "موافقة الحكومة على الاتفاقية الإطارية الخاصة بمد خط أنابيب الغاز الطبيعي بين إسرائيل وأوروبا هي علامة تاريخية أخرى لجعل إسرائيل دولة مصدرة للطاقة".





من المخطط أن ينقل خط الأنابيب في البداية 10 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا مع إمكانية مضاعفة السعة بعد ذلك.











