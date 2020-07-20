حفل تكريم للمشاركين في مبادرة احمي نفسك احمي بلدك بالعريش

' حفل تكريم للمشاركين في تنفيذ مبادرة " احمى نفسك احمى بلدك"؛ وذلك بمقر مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية، تقديرا على دورهم المميز فى تنفيذ المبادرة

التي

تم إطلاقها بتعاون مشترك بين "حياة" و"



وسلم الدكتور بكر سويلم، المدير التنفيذى لجمعية الجورة، والدكتور خالد زايد مدير المشروعات بجمعية الجورة، شهادات التكريم للشباب المشارك في تنفيذ المبادرة وهم من فريق التطوع بمؤسسة حياة للتنمية.



وأشاد ممثلى جمعية الجورة، بأداء فريق عمل مؤسسة حياه ؛فى تنفيذ المشروع وفق الخطة الموضوعة وفق مقتضيات احتياجات المجتمع الفعلية وب التعاون مع الجهات التنفيذية لتحقيق هدف الوصول للمستهدفين من الأهالى فى وقت الجائحة.



وبدوره سلم عادل رستم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة، واسلام عروج الأمين العام لمؤسسة حياة، ومحمد عابد امين الصندوق بمؤسسة حياة ممثلى جمعية الجورة، وثيقة شكر وتقدير على التعاون المثمر بين الجانبين ؛ والذى عكس توحد جهود مؤسسات المجتمع المدنى لخدمة المجتمع، والتطلع لاستمرار التعاون فى مبادرات ومشروعات مستقبلية مع جمعية الجورة باعتبارها اهم الجمعيات الأهلية الرائدة والتي أصبحت إحدى أهم مؤسسات المجتمع الفاعلة فى خدمة المجتمع .



يذكر أن مبادرة احمى نفسك احمى بلدك نفذتها "مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية" بالشراكة مع "جمعية تنمية المجتمع بالجورة" انتهت قبل ايام بتسليم دفعة مساعدات طبية وقائية للجهات الصحية بشمال سيناء وتضمنت تسليم أدوات تعقيم وتطهير على الأسر بأحياء مدينة العريش ، ومساعدات طبية للأطقم الصحية العاملة بقسم العزل بمستشفيات المحافظة فى مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد.



وتنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وتحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى تم الانتهاء من تزويد قسم العزل بمستشفي العريش بعدد ١١٥٠كمامة، وقسم العزل بمستشفى بئر العبد بعدد ١١٠٠كمامة و١٠٠٠جوانتى طبى ، والإدارة الصحية بالشيخ زويد بعدد٥٠٠كمامة ، و ١٠٠٠جوانتى طبى ، وتزويد الإدارة التعليمية بالشيخ زويد بعدد 400 كمامة.



وقام بتسليمها للمسئولين بهذه الجهات ممثلين عن "مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية"، و"جمعية تنمية المجتمع بالجورة".



وسبق وتم توفير مواد تعقيم وتوزيع بروشورات وبوسترات ، وتنفيذ حملات رش وتعقيم لمنشأت عامة وأهلية ومقرات حكومية ، وتوزيع أغذية وهدايا للأطفال ، وتنفيذ زيارة تضامن وتشجيع للأطباء بمستشفى العريش العام.



وتوفير احتياجات ل1000 أسرة للتوعية والحماية من فيروس كورونا وتسلمت كل اسرة مواد التعقيم اللازمة وكمامات وقفازات ولصق بوسترات وتوزيع بروشورات توعية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى ومشاركة رؤساء الأحياء وبتنسيق مجلس مدينة العريش.



وقدم الشيخ ناصر ابوعكر، رئيس مجلس امناء مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الانسانية، الشكر لجمعية تنمية المجتمع بالجورة على تنفيذ برامج الشراكة المجتمعية المهمة فى هذا الوقت لتوفير الاحتياجات للأسر والأطقم الطبية.