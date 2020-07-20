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محافظات

مبادرة لدعم سائقي الأجرة والمخصوص بمدينة العريش

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:18 ص
مبادرة لدعم سائقين
مبادرة لدعم سائقين الأجرة والمخصوص بمدينة العريش
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احمد صالح
نفذت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بمحافظة شمال سيناء ؛ مبادرة لدعم السائقين الأجرة والمخصوص بمدينة العريش؛ ضمن أنشطة مبادرة دعم القطاع الصحي بالمحافظة .

وقال السيد العدل المدير التنفيذي للمؤسسة ؛ إن أكثر الفئات عرضة للإصابة بالمرض أو انتقاله هم سائقو السيارات الأجرة و التاكسي المخصوص داخل  شوارع مدينة العريش، لذلك كان من الواجب الاهتمام بهذه الفئة؛ بما يتماشى مع قرارات الحكومة المصرية والمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد تم توعية السائقين بكيفية إستخدام أدوات التعقيم للسيارة ؛ وكيفية حماية أنفسهم أثناء التعامل مع الجمهور.

حيث تم توزيع ١٥٠ شنطة حماية شخصية لسائقي السيارات الأجرة والمخصوص داخل مدينة العريش  ؛ ونحتوي الشنطة علي  : "كلور -كمامة قماش - كحول -  بخاخة مياه لاستخدامات الكلور " بالشراكة مع جمعية تنمية المجتمع بالجورة.

وتم توزيع الشنط على السائقين بمحطة وقود زعرب داخل مدينة العريش مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية أثناء التوزيع. 
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