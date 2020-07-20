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رياضة

أول تعليق من أجيري بعد هبوط ليجانيس من الدوري الإسباني

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أنهى نادي ريال مدريد مشواره في بطولة الدوري الإسباني، بالتعادل مع ليجانيس بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة "الليجا".

وبتلك النتيجة، أنهى نادي ريال مدريد بطولة الدوري الإسباني متصدرًا للمسابقة برصيد 87 نقطة، بينما لم يكف ليجانيس نقطة التعادل مع بطل الليجا، حيث ارتفع رصيده للنقطة 36، ويهبط بشكل رسمي لدوري الدرجة الثانية مع مدربه المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

"أشعر أنه وداع مع ليجانيس، لم أتمكن من تحقيق الهدف، سأجلس لمعرفة ما إذا كانوا يريدون مني الاستمرار".

وتابع: "أشعر بألم شديد للصبيان لأنهم مدمرون، لقد استحقنا شيئًا أكثر، من الطبيعي أن يتم الاستغناء عنه، لم يخبرني أحد بأي شيء، حان وقت التفكير".

وتوج نادي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، بعد فوزه على فياريال بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

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