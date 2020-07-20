أول تعليق من أجيري بعد هبوط ليجانيس من الدوري الإسباني

وبتلك النتيجة، أنهى نادي ريال مدريد بطولة الدوري الإسباني متصدرًا للمسابقة برصيد 87 نقطة، بينما لم يكف ليجانيس نقطة التعادل مع بطل الليجا، حيث ارتفع رصيده للنقطة 36، ويهبط بشكل رسمي لدوري الدرجة الثانية مع مدربه المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر.





"أشعر أنه وداع مع ليجانيس، لم أتمكن من تحقيق الهدف، سأجلس لمعرفة ما إذا كانوا يريدون مني الاستمرار".





وتابع: "أشعر بألم شديد للصبيان لأنهم مدمرون، لقد استحقنا شيئًا أكثر، من الطبيعي أن يتم الاستغناء عنه، لم يخبرني أحد بأي شيء، حان وقت التفكير".



