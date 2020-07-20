إصابات وباء كورونا في إسرائيل تتجاوز 50 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، تسجيل 1437 إصابة جديدة بوباء كورونا ليتجاوز إجمالي الإصابات 50 ألف حالة بينهم 409 حالات وفاة، و254 شخصًا في وضع حرج.





وذكرت الوزارة - في بيان نقلتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية - بأنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالوباء منذ أمس وحتى السابعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، ليصل إجمالي الوفيات إلى 409.





كما أوضحت أن 1437 شخصًا أصيبوا بالوباء منذ أمس ما يرفع إجمالي المصابين في إسرائيل إلى 50035 حالة، بينهم 254 وصفت حالتهم خطيرة و70 على أجهزة التفس الإصطناعي، فيما تماثل للشفاء 21589 آخرين.





وكانت إسرائيل أعادت منذ الجمعة الماضية فرض جملة من إجراءات الوقائية الصارمة إثر التفشي السريع لوباء "كوفيد-19".





وصوتت الحكومة على مشروع قرار يقضي بحظر الجلوس في المطاعم ومنع أي تجمهر يزيد على عشرين شخصا في الأماكن المفتوحة، وعلى عشرة أشخاص في المناطق المغلقة، فضلا عن إغلاق المجمعات التجارية والنوادي الرياضية وصالونات الحلاقة والتجميل، والمتاحف وحدائق الحيوانات في أيام عطلة نهاية الأسبوع.





وسيشمل الإغلاق شواطئ البحر، ويحظر القرار على الفنادق استضافة أكثر من خمسة وثلاثين في المائة من قدراتها الاستعابية.



