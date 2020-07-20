سلة الزمالك: لا مكان للمتخاذل.. والماديات هي من تحكم اللاعبين

ذكر طارق سليم المدير الفني لفريق السلة بنادي الزمالك أنه شرف لأي لاعب أن يمثل فريق السلة بنادي الزمالك.





وأضاف مدرب الزمالك لكرة السلة خلال تصريحات هاتفية لبرنامج on side مع الإعلامي أحمد هاني زادة على قناة الحدث اليوم أن الماديات هي من تحكم اللاعبين حاليا وأنه بعد أن يقوم بعمل اتفاقات مع اللاعبين لضمهم للفريق يتراجعون بسبب تلقيهم عروض مالية أكبر.





وأشار إلى أنه لا يتلقى تعليماته من وسائل السوشيال ميديا نظرًا لأنهم يطالبون بأمور صعب تحقيقها وأن هناك من ذكر أن التجديد لأنس أسامة في السلة ويحيى الدرع في اليد قرارات سيئة.





واختتم المدير الفني لسلة الزمالك أن تدعيم صفوف فريق السلة يجب أن يكون بلاعبين أكفاء لديهم القدرة على مساعدة الفريق للفوز بالبطولات ولا مكان لديه للمتخاذل أو الذي لا يعرف قيمة نادي الزمالك.