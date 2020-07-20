عضو وفد مشايخ وأعيان ليبيا: مصر تعد كل شيء في العالم العربي.. فيديو

قال عطيه العشيبي، عضو وفد مشايخ وأعيان القبائل الليبية، إن مصر كل شيء في الوطن العربي..متابعا: مصر هي الأخت الكبرى..ونحن وصلنا لكي نقابل الرئيس السيسي أبن مصر البار.





وأوضح خلال حواره على قناة "أون أي"، أن اللقاء كان طيب وودي للغاية، معقبا: الحديث كان مثمر ولمسني فيه الطيب والكرم والحب والوفاق والجهاد.





وتابع: تناولنا قضيه ليبيا في الدرجه الأولي، معقبا: أن الجيش المصري على أتم الإستعداد للدخول إلي ليبيا وأيضا الخروج وفقا لقرار ليبيا.





وأضاف أن أذا اتحد الليبيين معا وتواصوا إلي كلمه محدده فمصر جاهزة للحل السلمي والصلح بين الأطراف، متابعا: لا توجد خلافات جذرية بين الليبين ولكن كل مافي الأمر هو الأفكار مستوردة من الحكم السابق للبلاد.





وأشار إلى أن أصحاب النفوس البغيضة هم من أوصلوا الأمور في ليبيا إلى هذا الحد..فهم يسعون إلى جمع المال بأي طريقة.







