رمضان البحباح: ليبيا دمرت تحت مسمى الشرعية الدولية.. فيديو

قال رمضان البحباح ، عضو وفد مشايخ وأعيان القبائل الليبية، إن زيارة الوفد الليبي إلي القاهرة مثل زيارة الأهل للأهل، متابعا: أن الشعب المصري والليبي توأمين وشقيقين من الناحية التاريخية.





وواصل قائلا خلال حواره على قناة "أون أي"، أن الشعب الليبي والمصري على مر العصور لم يفرقهم حدود أو دين أو اتجاه سياسي..بل هم مكملين لبعضهم البعض.





وأوضح أن زياره الوفد الليبي تندرج في توطيد العلاقات بين مصر وليبيا، متابعا: الرئيس السيسي استشعر أن أهله في ليبيا يعانون جراء العبث الأجنبي للدولة الليبية.





وأضاف أن المجتمع الدولي هو المسئول عن ما يحدث في ليبيا، لافتا إلي أنهم لم يوافقوا على القرارات الجائرة في حق الشعب الليبي.





وأشار إلى أن العلاقة بين الشعب المصري والليبي لا تحكمه شرعية دولية..بل تحكمه الاخوة والدم الواحد واللغة، مشددا على أن ليبيا دمرت تحت مسمي الشرعية الدولية



