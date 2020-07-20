AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رمضان البحباح: ليبيا دمرت تحت مسمى الشرعية الدولية.. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:01 ص
رمضان البحباح، عضو
رمضان البحباح، عضو وفد مشايخ وأعيان القبائل الليبية
Advertisements
اسراء صبري
قال رمضان البحباح، عضو وفد مشايخ وأعيان القبائل الليبية، إن زيارة الوفد الليبي إلي القاهرة مثل زيارة الأهل للأهل، متابعا: أن الشعب المصري والليبي توأمين وشقيقين من الناحية التاريخية.

وواصل قائلا خلال حواره على قناة "أون أي"، أن الشعب الليبي والمصري على مر العصور لم يفرقهم حدود أو دين أو اتجاه سياسي..بل هم مكملين لبعضهم البعض.

وأوضح أن زياره الوفد الليبي تندرج في توطيد العلاقات بين مصر وليبيا، متابعا: الرئيس السيسي استشعر أن أهله في ليبيا يعانون جراء العبث الأجنبي للدولة الليبية.

وأضاف أن المجتمع الدولي هو المسئول عن ما يحدث في ليبيا، لافتا إلي أنهم لم يوافقوا على القرارات الجائرة في حق الشعب الليبي.

وأشار إلى أن العلاقة بين الشعب المصري والليبي لا تحكمه شرعية دولية..بل تحكمه الاخوة والدم الواحد واللغة، مشددا على أن ليبيا دمرت تحت مسمي الشرعية الدولية

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إعلان القاهرة.. مستقبل وطن: السيسي يرسخ لمرحلة تاريخية من وحدة الصف العربي

لإنهاء الاحتلال التركي وهزيمة المحتل.. برلمان ومشايخ وجيش ليبيا يطالبون مصر ويمنحون جيشها حق التدخل.. الإمارات تحذر حكومة الوفاق وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار

مجلس قبائل ليبيا يدعو مصر لوقف العدوان التركي ويطالب بتدريب وتسليح شبابهم

السيسى يلتقى مشايخ وأعيان القبائل الليبية ..ويؤكد التزام مصر بالدفاع عن ليبيا وحالة التكاتف الوطني بين البلدين

نائب: الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية في أي قرار

الصحف اللبنانية تبرز تصريحات الرئيس السيسي حول ليبيا

ترشيحاتنا

عيار 21 يصل لـ مستوى تاريخي.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-7-2020

الرطوبة 85%.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

حرب أكتوبر ومسبار الأمل.. سر العلاقة بينهما

ترتيب هدافي الدوري الإسباني موسم 2019 - 2020

فى 7 أيام تخلصى من كابوس الكرش

بعد اتهامها بالتنمر والعنصرية.. شاهد صور عرضت يارا نعوم للانتقاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلالة بكتيرية تحمي الجهاز الهضمي من سلالات أخرى قاتلة.. اِعرف التفاصيل

لو بتلعب رياضة.. اِعرف النظام الصحي قبل وأثناء وبعد التمارين

كورونا ينتقل بين الأطفال في هذه الفئة العمرية.. تعرف على سنهم