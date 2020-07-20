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سيارات

سيارة تثير الذعر في الشارع بسبب كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أثارت إحدى السيارات من طراز بي إم دبليو الشهيرة الذعر بين موظفي مطار أديلايد الدولي في مدينة أديلايد جنوبي أستراليا.

والسبب هي أن السيارة حاملة أرقام مرورية كوفيد 19 والاسم العلمي لفيروس كورونا المستجد الذي  انتشر مؤخرا بين دول العالم.

الأمر أثار الشكوك بين موظفي المطار أن السيارة متوقفة في مطار أديلايد الدولي منذ شهر وقام أحد عمال المطار ستيفن سبري بإرسال صورة السيارة التي تحمل أرقام كوفيد 19 مكتب هيئة الإذاعة الأسترالية " إيي بي سي " في المدينة لينتقل الذعر ونظريات المؤامرة من المطار إلى المواطنين.

وأضاف سبري أن تلك السيارة ربما هي ملك أحد من الطيارين العاملين في المطار ونظن انه ذهب في رحلة لمسافة طويلة خارج البلد.

وأكد في حديثه أن تلك السيارة أنيقة وغالية الثمن لذلك كنا نظن أن من الطبيعي أن يذهب أحد أفراد العائلة على الأقل لنقلها  من المطار خاصة أن الموظفين فقط من يسمح لهم بترك سياراتهم في موقف السيارات لمدة 48 ساعة.

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