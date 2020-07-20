شاهد.. اللحظات الأولى لكسر ماسورة غاز أسفل محور ترعة الزمر بالعمرانية

أثناء عمليات الحفر مما أدى إلى تسريب الغاز، مساء أمس الأحد.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على التسريب، وغلق خط الغاز المؤدى إلى الماسورة.

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وأكد أن كسر ماسورة الغاز لم يسفر عن أي خسائر، وتمت السيطرة عليه بعدها مباشرة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.



