شاهد.. اللحظات الأولى لكسر ماسورة غاز أسفل محور ترعة الزمر بالعمرانية

شهدت منطقة محور ترعة الزمر بالعمرانية، كسر في ماسورة الغاز الطبيعي المتواجدة أسفل المحور وذلك أثناء عمليات الحفر مما أدى إلى تسريب الغاز، مساء أمس الأحد.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على التسريب، وغلق خط الغاز المؤدى إلى الماسورة.
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من جابنه كشف أكد اللواء محمد نور رئيس حي العمرانية بمحافظة الجيزة، التفاصيل الكاملة للحدث.
وأكد أن كسر ماسورة الغاز لم يسفر عن أي خسائر، وتمت السيطرة عليه بعدها مباشرة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
وأضاف رئيس حي العمرانية، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن كسر ماسورة الغاز الطبيعي تسبب في دوي انفجار، وهو ما أثار حالة من الذعر لدى بعض المواطنين لكن سرعان ما تمت السيطرة عليه وإصلاح الكسر مباشرة.
وأكد مصدر مسئول بشركة "تاون جاس"، سرعة تعامل الشركة مع كسر ماسورة غاز بالعمرانية ، وأن الشركة قامت بالتحرك بشكل عاجل وتأمين الخط عن طريق غلق المنظم التالي للكسر، وتأمين البلوف بالخط وتمت السيطرة الكاملة على الوضع..