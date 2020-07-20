أخبار العلوم والتكنولوجيا.. بسبب ترامب تويتر ينتصر لفرقة روك شهيرة انتحر مغنيها.. واستخدم هذه البدائل لاكتشاف الصور المزيفة على واتساب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.





سامسونج تلغي ميزات مهمة في تطبيقها الصحى Samsung Health Monitor

قامت شركة Samsung سامسونج بإجراء تغيير كبير على تطبيق الصحة الخاص بها Samsung Health Monitor والموجود في ساعاتها الذكية، وعدد من أجهزتها القابلة للارتداء، وذلك بإلغاء عدد من الميزات المهمة في التطبيق.





بخطوات بسيطة كيف تقوم بقياس سرعة الواى فاى.. فيديو

يتعرض مستخدمو الإنترنت بشكل دائم لمشكلات تتعلق في الاتصال بشبكة الواى فاى WiFi ، وقد يكون التقطع بشكل دائم بحيث يؤثر بشكل سئ أثناء الاستخدام، ويقوم المستخدمون بعدة طرق للتأكد من كفاءة الشبكة واتصالها.





بسبب ترامب.. تويتر ينتصر لفرقة روك شهيرة انتحر مغنيها

يبدو أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، لا يكف عن إثارة الجدل أبدا، وعلى الرغم من التعود على مواقفه الجدلية والغريبة في السياسة، إلا أنه هذه المرة أثار غضب محبى الموسيقى وخاصة عشاق فرقة موسيقى الروك Linkin Park لينكين بارك.





كاميرا دوارة وشاشة عملاقة وسعر أرخص.. تسريبات جديدة لهاتف Galaxy Fold 2.. فيديو

كشفت تسريبات جديدة أن هاتف سامسونج القابل للطى Galaxy Fold 2 ، والذى من المقرر أن تطلقه سامسونج في 5 أغسطس القادم سيحتوى على شاشة رئيسية كبيرة بقياس 7.5 بوصة، وهو على عكس ما تم تسريبه من أنها ستكون أصغر، بالإضافة إلى أن الهاتف سيحصل على تخفيض كبير في سعره.







