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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. بسبب ترامب تويتر ينتصر لفرقة روك شهيرة انتحر مغنيها.. واستخدم هذه البدائل لاكتشاف الصور المزيفة على واتساب

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:00 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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ندى على
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


قامت شركة Samsung سامسونج بإجراء تغيير كبير على تطبيق الصحة الخاص بها Samsung Health Monitor  والموجود في ساعاتها الذكية، وعدد من أجهزتها القابلة للارتداء، وذلك بإلغاء عدد من الميزات المهمة في التطبيق. 


يتعرض مستخدمو الإنترنت بشكل دائم لمشكلات تتعلق في الاتصال بشبكة الواى فاى WiFi ، وقد يكون التقطع بشكل دائم بحيث يؤثر بشكل سئ أثناء الاستخدام، ويقوم المستخدمون بعدة طرق للتأكد من كفاءة الشبكة واتصالها. 


يبدو أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يكف عن إثارة الجدل أبدا، وعلى الرغم من التعود على مواقفه الجدلية والغريبة في السياسة، إلا أنه هذه المرة أثار غضب محبى الموسيقى وخاصة عشاق فرقة موسيقى الروك Linkin Park لينكين بارك. 


كشفت تسريبات جديدة أن هاتف سامسونج القابل للطى Galaxy Fold 2 ، والذى من المقرر أن تطلقه سامسونج في 5 أغسطس القادم سيحتوى على شاشة رئيسية كبيرة بقياس  7.5 بوصة، وهو على عكس ما تم تسريبه من أنها ستكون أصغر، بالإضافة إلى أن الهاتف سيحصل على تخفيض كبير في سعره.  


كشفت تقارير عن أن هناك مشكلة في هواتف Google Pixel 4 XL من شركة جوجل تؤدى إلى انفصال اللوح الزجاجى للشاشة بسبب سخونة البطارية. 


أعلنت شركة Vivo فيفو الصينية عن طرح هاتف الفئة المتوسطة Vivo Y50 في مصر، بعدما قامت بطرحه للبيع رسميا في الهند، ثانى أكبر سوق للهواتف في العالم،  في 10 يونيو الماضى. 


كشفت تسريبات جديدة لهاتف الفئة المتوسطة ZenFone 7  من شركة Asus ، عن تصميمه وشكل وسعر الهاتف الذى ستطلقه الشركة قريبا، مع هاتف الألعاب 3Asus ROG  ، وذلك بعد نجاحها في إطلاق هاتف Asus ZenFone 6 . 


كشفت شركة Xiaomi شاومى الصينية عن أحدث هواتفها Xiaomi Mi Mix 2020، والتى ستطلقه قريبا، وذلك بعد نجاح متوالى من إصدارها عدد من الهواتف مثل هاتف  Xiaomi Mi 10 Pro الذى حقق مبيعات هائلة. 


أفاد تقرير نشره موقع DigiTimes، بأن شركة آبل Apple ، تعمل على تدوير سلاسل التوريد الخاصة بها، إستعدادًا لإنتاج أجهزة MacBook جديدة تدعم معالجات بمعمارية ARM، بلإضافة إلى أجهزة آيباد اللوحية.


مع وجود أكثر من ملياري مستخدم حول العالم للتطبيق، أصبح واتساب WhatsApp، هو تطبيق المراسلة الفورية الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في الأزمات العالمية مثل جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك، فإننا نعلم أيضًا أنه يوجد على المنصة العديد من الأخبار المزيفة والصور أو التعديلات الكاذبة المحتملة التي تتم مشاركتها مرارًا وتكرارًا بين المستخدمين حول العالم.


اعترفت شركة مايكروسوفت Microsoft بوجود ثغرة جديدة أخرى في نظام التشغيل Windows 10 ويندوز 10 ، تهدد المستخدمين بعدد من المشكلات المتعلقة بالاتصال مع الإنترنت. 


طلبت الحكومة البريطانية من اليابان المساعدة في بناء شبكاتها اللاسلكية من الجيل الخامس 5G، بدون شركة هواوي تكنولوجيز، وفقا لما ذكرته صحيفة نيكي التجارية.


أطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية الخاصة بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعلانات على موقعى فيسبوك وإنستجرام تحرض المستخدمين على حظر تطبيق الفيديوهات القصيرة الصينى  TikTok تيك توك. 




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