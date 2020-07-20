3 علامات تحذيرية أن جسمك مليء بالسموم وحيل تخلصك منها

تتراكم السموم اليومية في أجسامنا وقد حان للتخلص من السموم وفقا لموقع Bright Side إليك قائمة من الأعراض التي تشير إلى زيادة السموم في جسمك.

الإمساك:

الشعور بالدوار:

الشعور بالدوار والارتباك وعدم القدرة على التركيز حتى في الصباح بعد ليلة نوم جيدة

الم المفاصل والعضلات:





للتخلص من السموم إليك مجموعه الحيل التالية