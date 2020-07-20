3 علامات تحذيرية أن جسمك مليء بالسموم وحيل تخلصك منها

تتراكم السموم اليومية في أجسامنا وقد حان للتخلص من السموم وفقا لموقع Bright Side إليك قائمة من الأعراض التي تشير إلى زيادة السموم في جسمك.
الإمساك:عندما نتناول الطعام ، فإننا نستهلك عن غير قصد الكثير من المواد الكيميائية مثل المواد الحافظة والملونات والنكهات الاصطناعية والتى تؤدي تراكم واضطراب في المعدة والإمساك.
الشعور بالدوار:
الشعور بالدوار والارتباك وعدم القدرة على التركيز حتى في الصباح بعد ليلة نوم جيدة
الم المفاصل والعضلات:إذا لم تكن قد دفعت نفسك في صالة الألعاب الرياضية أو قمت ببعض الأعمال المتعبة جسديًا ، ولكن لا يزال لديك ألم في العضلات والمفاصل ، فقد يكون تراكم السموم هو السبب. إن آلام الجسم وآلامه هي مؤشرات على أنه قد يكون لديك التهاب غير متحكم فيه ، لذا إذا لم يكن لديك سبب آخر للالتهاب ، فحاول التخلص من السموم.
للتخلص من السموم إليك مجموعه الحيل التاليةتناول كميات وافرة من الماء. يساعد على التدفق السموم.
ممارسة اليوجا يحسن الدورة الدموية الجسدية ويساعد على التخلص من السموم.
أضف البروبيوتيك إلى نظامك الغذائي.
استخدم فقط مستحضرات التجميل الطبيعية الخالية من العطور والسموم الأخرى.
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