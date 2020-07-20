مبروك عطية: هكذا تجعل زوجتك جزءا من الملائكة.. فيديو

تحدث الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عن وسائل التهوين على البلاءات.





وقال في بث مباشر له على صفحته على فيس بوك : "إنه من الأشياء التي تهون المصيبة الاستعانة بالصبر والصلاة"، مضيفا:"دي لو استثمرتها هتصلح بيوت كتير جدا".





وأضاف : " كل شاب داخل على مراته بحاجة قلها اتفضلي ياعمري ، يااغلي منى عليا الكلمة مع الحاجة الكلمة تغذى الروح والحاجة تدفي البطن".





واستكمل :"سيجعل زوجتك جزء من الملائكية روحها تتراقص في داخلها والدنيا عندها تكون شكل تاني بكلمة، ربنا قال "فقل لهم قولا ميسورا".





وتابع :" لما حد يتجوز أكتر من واحدة اسمها اتجوز معاها واحدة مش اتجوز عليها".











