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ديني

مبروك عطية: هكذا تجعل زوجتك جزءا من الملائكة.. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:01 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
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عبد العزيز جمال
تحدث الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عن وسائل التهوين على البلاءات.

وقال في بث مباشر له على صفحته على فيس بوك : "إنه من الأشياء التي تهون المصيبة الاستعانة بالصبر والصلاة"، مضيفا:"دي لو استثمرتها هتصلح بيوت كتير جدا".

وأضاف : " كل شاب داخل على مراته بحاجة قلها اتفضلي ياعمري ، يااغلي منى عليا الكلمة مع الحاجة الكلمة تغذى الروح والحاجة تدفي البطن".

واستكمل :"سيجعل زوجتك جزء من الملائكية روحها تتراقص في داخلها والدنيا عندها تكون شكل تاني بكلمة، ربنا قال "فقل لهم قولا ميسورا".

وتابع :" لما حد يتجوز أكتر من واحدة اسمها اتجوز معاها واحدة مش اتجوز عليها".




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