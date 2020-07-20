مدير مكتب ولي العهد السعودي يعلق على إطلاق الإمارات مسبار الأمل للمريخ

علق بدر العساكر المدير الخاص لمكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان،. على نجاح دولة الإمارات في اطلاق اول صاروخ لإكتشاف كوكب المريخ.





وغرد بدر العساكر عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏‎ #مسبار_الأمل حضور يستحق التهنئة، لدولة ‎#الإمارات الشقيقة مباركٌ لهم ونحن معهم يجمعنا الكثير وكل نجاح وكل تقدم #معا_أبدا".





وانطلق منذ قليل مسبار الأمل الإماراتي من قاعدة تانيجاشيما اليابانية إلى كوكب المريخ.









ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى كوكب المريخ في فبراير عام 2021، وهو العام الذي تحتفل فيه الإمارات بمرور 50 عاما على تأسيسها، وستكون مهمة الأمل الناجحة خطوة كبيرة للاقتصاد المعتمد على النفط، والذي يسعى إلى مستقبل في الفضاء.