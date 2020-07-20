رولزرويس تبتكر نظام تنقية الهواء في سياراتها



كما تستخدم رولز رويس أحدث المستشعرات وتقنية فلتر الهواء بألياف " النانو " وهو مايعد نقلة نوعية في عالم مكيفات السيارات.



ويأتي هذا الابتكار الجديد هي تقنية رغبة من رولز رويس من أجل توفير أفضل مستويات غير مسبوقة من جودة الهواء داخل السيارة خاصة وأن الشركة البريطانية تعتبر تقديم أفضل جودة في كافة تفاصيل سياراتها هو الهدف الأول لها.



وقالت رولز رويس في بيان لها أنها تعمل دائما من أجل حماية عملائها من التعرض لجزئيات الكربون الناتجة من العوادم او ذرات الغبار الضارة علاوة على الجراثيم والملوثات البكتيرية ونجحت الشركة في بداية عام 2015 عند تزويد مكيفاتها بأحدث الفلاتر.





كشفت شركة رولز رويس البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة عن نظام بيئي جديد للنظافة سيتم استخدامه في طرازاتها الجديدة.والهدف من هذا النظام البيئي الصغير من رولز رويس هو رفع مستويات تنقية الهواء المقصورة الداخلية لطرازات الشركة وهو يمنح الركاب قدرة أكبر على تنفس الهواء النقي ويزيد من متعة الرحلات.