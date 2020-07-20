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فن

أخبار الفن| صور جديدة من خطوبة ابنة أصالة.. الجمهور يطارد فتاة تيك توك منة عبد العزيز

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:



تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة لخطوبة شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، وذبلك بعد الإعلان عن الخطوبة بعدة أيام.


نشر الممثل احمد الفيشاوي فيديو جديد له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


تصدرت فتاة "التيك توك" منة عبد العزيز، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد قرار تجديد حبسها.


نشرت الراقصة جوهرة فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتظهر في الفيديو برفقة نجم الغناء الشعبي والمهرجانات "حسن شاكوش".


حققت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب"، كما احتلت التريند رقم 28.


كشفت الفنانة سوسن بدر عن قيامها بمتابعة اراء وتعليقات متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى والرد عليهم بنفسها.


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