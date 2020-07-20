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سيارات

نصائح مهمة قبل القيام برحلة برية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:20 ص
صدى البلد
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أماني نوار
من المعروف أن المنطقة العربية ودول الخليج تتمتع ببيئة صحراوية يجعلها مكان مناسب لعشاق الرحلات البرية ولكن قبل أن تفكر في الإنطلاق إلى هذه الرحلة  عليك أن تتخذ بعض الإجراءات اللازمة لهذه الرحلة.

عندما يتعلق الأمر بالقيادة في الصحراء فإن ضغط الإطارات من أهم الأشياء التي يجب عليك فحصها جيدا والاهتمام بها، يجب عليك اختيار السيارة المناسبة لمثل هذه الامور كما ان السيارة يجب أن تتمتع بنظام دفع رباعي بالإضافة إلى احتوائها على نظام الاستجابة للتضاريس. 

أما بالنسبة للقيادة فيجب التقليل من السرعة عند الوصول إلى قمة الكثبان الرملية لذلك احرص على إيقاف السيارة على منحدر حتي يمكنك تشغيلها
 حاول أن تحرص على إيقاف السيارة على منحدر حتى يمكنك تشغيلها بسهولة فيما بعد، وبالنسبة للنزول من المنحدر يجب تحديد المسار الأقل صعوبة واجه مباشرة للأسفل لذلك تجنب استخدام الفرامل على التلال شديدة الانحدار.

كما يجب عليك التأكد دائما من وجود صندوق المعدات وذلك تحسبا لأي طوارئ إلى صندوق الإسعافات الأولية.


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