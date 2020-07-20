حدث ليلا.. تركيا تعلن موقفها من مواجهة مصر في ليبيا.. الملك سلمان يدخل المستشفى.. إطلاق مسبار الأمل الإماراتي للمريخ

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الأحد، إن بلاده ليس لديها أي خطة أو نية لمجابهة أي دولة في ليبيا..للمزيد اضغط هنا
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الإثنين، دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستشفى الملك فيصل بالرياض لإجراء بعض الفحوصات...للمزيد اضغط هنا
شاهد.. اللحظات الأولى لكسر ماسورة غاز أسفل محور ترعة الزمر بالعمرانية شهدت منطقة محور ترعة الزمر بالعمرانية، كسر في ماسورة الغاز الطبيعي المتواجدة أسفل المحور وذلك أثناء عمليات الحفر مما أدى إلى تسريب الغاز، مساء أمس الأحد...للمزيد اضغط هنا
عقب زيارته للقاهرة.. رئيس الوزراء اليمني: نساند مصر في حماية أمنها القومي
أكد رئيس الوزراء اليمني، دكتور معين عبد الملك، اليوم الإثنين، على دعم بلاده الكامل لحق مصر في حماية أمنها القومي، ودعم مبادرة القاهرة للحل السياسي في اليمن، وذلك عقب لقائه برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي أمس الأحد... للمزيد اضغط هنا
تمكنت وحدة مباحث مركز سمالوط شمال المنيا من إلقاء القبض على المتهمين بذبح طالب كلية الطب عقب ساعات من وقوع الحادث...للمزيد اضغط هنا
انطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم مسبار الأمل الإماراتي من قاعدة تانيجاشيما اليابانية إلى كوكب المريخ.... للمزيد اضغط هنا
قام أحمد الشناوي حارس مرمي نادي بيراميدز والمنتخب الوطني الأول بتأمين وتحديث كل حساباته وصفحاته الخاصة على تويتر وانستجرام والفيس بوك والتوك توك وتوثيقها بشكل قانوني وآمن وبطريقه متطوره واحترافيه في ظل المشاكل والاختراقات التي حدثت لصفحاته وحساباته في الاونه الاخيره...للمزيد اضغط هنا
كشف الكابتن عماد متعب، لاعب النادى الأهلى والمنتخب المصرى الأسبق، التفاصيل الكاملة لواقعة اتهام زوجته يارا نعوم بالعنصرية والتنمر على إحدى العاملات بأحد فنادق الغردقة...للمزيد اضغط هنا
رصدت مواقع الرصد الجوي، اليوم الإثنين، طائرة تركية من طراز Lockheed C-130 Hercules، تنقل عدد من المرتزقة إلى الأراضي الليبية... للمزيد اضغط هنا
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، تسجيل 1437 إصابة جديدة بوباء كورونا ليتجاوز إجمالي الإصابات 50 ألف حالة بينهم 409 حالات وفاة، و254 شخصًا في وضع حرج...للمزيد اضغط هنا