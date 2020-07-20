عبد الستار صبري: كنت مثل كريستيانو الأعلى.. وسأخوض معايشة مع مورينيو

تحدث عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق والمدرب العام لمنتخب مصر للشباب عن بدايته مع كرة القدم قائلا:" بدابتي مع الكرة كانت طريق الكرة الشراب وخالي سبب حبي لكرة القدم".





قال عبد الستار صبري في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورت : "ذهبت للاختبار في الأهلي ونجحت مع مختار مختار الذي كان يقود الفريق ولكنني رحلت بسبب سني الذي كان يفوق المرحلة العمرية بـ4 شهور وبكيت من مقر الأهلي حتى الوصول للمنزل".





وتابع صبري : "خضت الاختبارات في الزمالك بعدما طلب أسامة نبيه مني اللعب للأبيض ولكن حلمي طولان رفض انضمامي لصفوفه بسبب ضعف بنياني"، مضيفا : "وجدت اهتمام في المقاولون العرب وصعدت للفريق الأول في سن 18 سنة وحصلت على بطولة أفريقيا مع المقاولون".





وواصل:"سأخوض فترة معايشة مع جوزيه مورينيو في نادي توتنهام خلال الفترة المقبلة، وعندما سُؤال كريستيانو رونالدو عن مثله الأعلى في بدايته اختارني".