كوريا الجنوبية تسجل أدنى مستوى في إصابات فيروس كورونا المحلية منذ 73 يوما

سجلت كوريا الجنوبية أدنى معدل إصابات بعدوى محلية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية منذ 73 يوما بالإعلان على أربع حالات جديدة.





وأعلنت كوريا الجنوبية 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد عبر البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13 ألفا و771 حالة.





وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن هذه هي المرة الأولى التي لا يتجاوز فيها العدد اليومي للإصابات الجديدة 30 إصابة منذ يوم 25 يونيو حين أعلنت البلاد آنذاك 28 إصابة.





وتراوح العدد اليومي للإصابات الجديدة بين 30 إلى 70 إصابة هذا الشهر بسبب زيادة الإصابات المحلية والوافدة.

ومن بين الـ 26 إصابة، كانت 22 إصابة وافدة من الخارج، وهذه الإحصائيات أعلى بأكثر من 5 أضعاف عدد الإصابات المحلية (4 إصابات).

وسجل العدد اليومي للإصابات المحلية (4 إصابات) أدنى مستوى له منذ يوم 8 مايو (إصابة واحدة). وهذه هي المرة الأولى التي لا يتجاوز فيها العدد 10 إصابات، منذ يوم 19 مايو (9 إصابات).





وتراوح العدد اليومي للإصابات المحلية بين 10 إلى 70 إصابة منذ منتصف شهر مايو. وفي الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر، تراوح العدد بين 20 إلى 60 إصابة، لكن تراجع إلى ما بين 10 إلى 30 إصابة في الفترة من 11 إلى 19 يوليو الجاري.





ومن بين الـ 4 إصابات المحلية، جاءت إصابتان في سول وإصابة واحدة في كل من مدينة كوانغجو وإقليم جولا الجنوبي.





ومن بين الـ 22 إصابة الوافدة، تم اكتشاف 10 إصابات من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانيء. وكانت الـ 12 إصابة المتبقية للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي في منزل أو مرافق بعد دخولهم إلى البلاد، منها إصابتان في كل من مدينة دايجو ومدينة إنتشون وإقليم كيونج سانج الجنوبي، وإصابة واحدة في كل من سول وإقيلم كيونج كي وإقليم تشونج تشيونج الجنوبي وإقليمي جولا الشمالي والجنوبي وإقليم كيونج سانج الشمالي.



