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أخبار العالم

الطيران المدني الكويتي: 1146 عالقا مصريا يغادرون إلى 5 محافظات عبر 7 رحلات

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:08 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي اليوم الاثنين، مغادرة 1146 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، سوهاج، أسيوط، الاسكندرية، والأقصر؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.

وأوضح (الطيران المدني) الكويتي - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت رحلتين على متنهما 421 راكبا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى الاسكندرية، ورحلة على متنها 145 راكبا إلى سوهاج، ورحلة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط وأخرى على متنها 145 راكبا إلى الأقصر.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، شركة طيران الجزيرة الكويتية، شركة العربية - مصر، وشركة طيران النيل، بواقع 4 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة طيران النيل، وشركة العربية - مصر وشركة طيران المصرية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، قد أعلنت أمس، مغادرة 920 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظتي القاهرة، وسوهاج؛ وذلك عبر 5 رحلات جوية.

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