أمير الكويت يجري عملية جراحية ناجحة.. مسبار الأمل الإماراتي ينطلق للمريخ.. ومجلس الدفاع المصري يطالب بوقف التدخل في شئون ليبيا.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مجلس الدفاع المصري يؤكد حقوق مصر المائية.. ووقف التدخل بشئون ليبيا

السعودية: الملك سلمان دخل مستشفى بالرياض لإجراء فحوصات

تبون يحذر من تحول ليبيا إلى "سوريا جديدة"

دولة كوبا تعلن قرب نهاية كورونا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.









وأفادت صحيفة "الأنباء" بأن مجلس الدفاع الوطني المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمّن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.









وشدد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهدا لدعم الشقيقة ليبيا، ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استنادا إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذا في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.









وذكرت "الوطن" أن الرئيس السيسي شدد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، على ثوابت موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية والاستمرار في التنسيق الوثيق مع الفلسطينيين بهدف بلورة رؤية استراتيجية لتحقيق السلام العادل والشامل.









على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، وذلك بعد أن أعلن الديوان الأميري أنه أصدر أمرًا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الدستورية مؤقتا".









وقالت "الراي" إن الديوان الملكي السعودي أعلن، فجر اليوم، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات من جراء وجود التهاب في المرارة.









وأشارت "الجريدة" إلى أن أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف المريخ انطلقت، صباح اليوم، من اليابان حيث حمل صاروخ "مسبار الأمل" إلى الفضاء، بعدما كانت الأحوال الجوية تسببت في تأخير إطلاقه، لتسطر دولة الإمارات العربية المتحدة تاريخا جديدا.









ونقلت "الراي" عن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قوله إن بلاده تدرس بالتنسيق مع تونس تقديم مبادرة لحل الأزمة الليبية، محذرا من تحول ليبيا إلى ما يشبه الحالة السورية، مشيرًا إلى أن العمل سيظل تحت مظلة الأمم المتحدة وأن أي حل جزائري سيكون بمباركة دولية.









وذكرت "الوطن" أن السودان كشف عن خروج عدد من محطاته على نهر النيل عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ لتدفق المياه في النيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل يمكن أن يكون ناتجا عن بدء إثيوبيا بملء خزان سد النهضة.









دوليًا، قالت "القبس" إن دولة كوبا، أعلنت وللمرة الأولى منذ 130 يوما، أنها لم تسجل أي حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد مع انتقال معظم أنحاء البلاد إلى المرحلة الأخيرة من استئناف أنشطتها المعتادة لكن مع الالتزام بوضع الكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي.







