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أخبار العالم

برغم إصابته بـ كورونا.. الرئيس البرازيلي يخلع الكمامة خلال استقباله حشدا من أنصاره

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:20 ص
الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي
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شيماء مصطفى
خرج الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، المصاب بفيروس كورونا، أمس الأحد، في نزهة داخل حديقة قصره الرئاسي، لاستقبال حشد من أنصاره.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، ظهر بولسونارو وهو يرتدي كمامة على وجهه، وكان يحيط بالقرب منه عدد من المساعدين.

وخلال حديثه، خلع بولسونارو الكمامة عدة مرات، خاصة في الوقت الذي كان المساعدون قريبون منه، فيما تم فصل مؤيديه عنه عبر قناة مائية صغيرة.

ولم يتعاف الرئيس البرازيلي من كورونا حتى الآن، حيث أجرى فحصا جديدا الأربعاء الماضي،وجاءت نتيجته إيجابية للمرة الثانية.

ويستخدم بولسونارو عقار هيدروكسي كلوروكين للتعافي من كورونا، برغم  طلب الجمعية البرازيلية للأمراض المعدية من المهنيين الطبيين بالتوقف عن استخدام هذا الدواء في علاج مرضى كورونا.
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