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رياضة

يوفنتوس يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:43 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
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إسراء أشرف
يستضيف فريق يوفنتوس، نظيره لاتسيو، اليوم، الإثنين، في تمام الساعة العاشرة ليلًا، على ملعبه بـ تورينو، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 77 نقطة، بينم يحتل لاتسيو المركز الرابع برصيد 69 نقطة.

ويسعى يوفنتوس في مواجهة اليوم، لاستعادة نغمة الانتصارات من أجل توسيع الفارق مع منافسيه، بعدما فشل في تحقيق الفوز بآخر 3 مواجهات له بالدوري، حيث خسر أمام ميلان، بينما تعادل مع أتالانتا وساسولو.

في المقابل، يسعى لاتسيو لتحسين نتائجه أيضًا، بعد أن حصد نقطة واحدة من آخر 4 مباريات خاضها بالكالتشيو، لكن يبدو أن مهمته ستكون صعبة أمام عملاق إيطاليا.
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