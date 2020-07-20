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«صباح البلد» يستعرض نشاط الرئيس أمس.. ترأس مجلس الدفاع الوطنى.. اطمأن على أمير الكويت.. وهاتف أبو مازن

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:17 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاثنين ، ومنها:

 صدى البلد

نشاط الرئيس السيسي أمس.. ترأس مجلس الدفاع الوطنى.. أطمأن على أمير الكويت.. وهاتف أبو مازن.


الأهرام

رئيس الوزراء: أمن واستقرار اليمن أهمية قصوى للأمن القومى المصرى والعربي


الوطن

الهيئة الوطنية: قبول 762 مرشحا واستبعاد 150 آخرين فى انتخابات الشيوخ


وزارة العدل تطلق 14 خدمة إلكترونية لمنع التكدس بمكاتب الشهر العقارى


الشروق

أبو العينين خلال اجتماع مستقبل وطن بالجيزة: مصر تخوض معركة على عدة جبهات


أبو العينين: الأحزاب عليها دور كبير فى مواجهة الفتن وهي صمام الأمان ومطبخ التشريعات


اليوم السابع

الصحة: تسجيل 603 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و51 حالة وفاة


التضامن تبدأ تنفيذ مبادرة "حياة كريمة بلا أمية" فى 143 قرية


أخبار اليوم

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