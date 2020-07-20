«صباح البلد» يستعرض نشاط الرئيس أمس.. ترأس مجلس الدفاع الوطنى.. اطمأن على أمير الكويت.. وهاتف أبو مازن

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاثنين ، ومنها:
الوطن
الهيئة الوطنية: قبول 762 مرشحا واستبعاد 150 آخرين فى انتخابات الشيوخ
الشروق
أبو العينين خلال اجتماع مستقبل وطن بالجيزة: مصر تخوض معركة على عدة جبهات
أبو العينين: الأحزاب عليها دور كبير فى مواجهة الفتن وهي صمام الأمان ومطبخ التشريعات
اليوم السابع
الصحة: تسجيل 603 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و51 حالة وفاة
التضامن تبدأ تنفيذ مبادرة "حياة كريمة بلا أمية" فى 143 قرية
نشاط الرئيس السيسي أمس.. ترأس مجلس الدفاع الوطنى.. أطمأن على أمير الكويت.. وهاتف أبو مازن.
الأهرام
رئيس الوزراء: أمن واستقرار اليمن أهمية قصوى للأمن القومى المصرى والعربي
الوطن
الهيئة الوطنية: قبول 762 مرشحا واستبعاد 150 آخرين فى انتخابات الشيوخ
وزارة العدل تطلق 14 خدمة إلكترونية لمنع التكدس بمكاتب الشهر العقارى
الشروق
أبو العينين خلال اجتماع مستقبل وطن بالجيزة: مصر تخوض معركة على عدة جبهات
أبو العينين: الأحزاب عليها دور كبير فى مواجهة الفتن وهي صمام الأمان ومطبخ التشريعات
اليوم السابع
الصحة: تسجيل 603 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و51 حالة وفاة
التضامن تبدأ تنفيذ مبادرة "حياة كريمة بلا أمية" فى 143 قرية
أخبار اليومرئيس الهيئة القومية للأنفاق يوضح حقيقة رفع سعر تذاكر المترو