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منوعات

#المصريه_مشهوره_انها.. هاشتاج يتصدر تويتر الخليج احتفاءً بالمرأة المصرية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:39 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
على مدار اليومين الماضيين، تصدر هاشتاج #المصريه_مشهوره_انها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك احتفاءً بالمرأة المصرية وتكريمًا لها. 


ورغم أن الهاشتاج كان قد انتشر في مصر منذ فترة، إلا أنه عاد وبصورة مفاجئة للتصدر على "تويتر" في دول الخليج، فجاءت أغلب التغريدات تكرم السيدة المصرية وتعدد مناقبها.


#المصريه_مشهوره_انها.. هاشتاج يتصدر تويتر الخليج احتفاءً بالمرأة المصرية
#المصريه_مشهوره_انها.. هاشتاج يتصدر تويتر الخليج احتفاءً بالمرأة المصرية
#المصريه_مشهوره_انها.. هاشتاج يتصدر تويتر الخليج احتفاءً بالمرأة المصرية
#المصريه_مشهوره_انها.. هاشتاج يتصدر تويتر الخليج احتفاءً بالمرأة المصرية
#المصريه_مشهوره_انها.. هاشتاج يتصدر تويتر الخليج احتفاءً بالمرأة المصرية
#المصريه_مشهوره_انها.. هاشتاج يتصدر تويتر الخليج احتفاءً بالمرأة المصرية
#المصريه_مشهوره_انها.. هاشتاج يتصدر تويتر الخليج احتفاءً بالمرأة المصرية
#المصريه_مشهوره_انها.. هاشتاج يتصدر تويتر الخليج احتفاءً بالمرأة المصرية
#المصريه_مشهوره_انها.. هاشتاج يتصدر تويتر الخليج احتفاءً بالمرأة المصرية
#المصريه_مشهوره_انها.. هاشتاج يتصدر تويتر الخليج احتفاءً بالمرأة المصرية
#المصريه_مشهوره_انها.. هاشتاج يتصدر تويتر الخليج احتفاءً بالمرأة المصرية
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