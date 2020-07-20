المصريه_مشهوره_انها.. هاشتاج يتصدر تويتر الخليج احتفاءً بالمرأة المصرية

على مدار اليومين الماضيين، تصدر هاشتاج #المصريه_مشهوره_انها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك احتفاءً بالمرأة المصرية وتكريمًا لها.
ورغم أن الهاشتاج كان قد انتشر في مصر منذ فترة، إلا أنه عاد وبصورة مفاجئة للتصدر على "تويتر" في دول الخليج، فجاءت أغلب التغريدات تكرم السيدة المصرية وتعدد مناقبها.
رد الجميل من الخليجيين والمصريين للمرأة المصرية 💕💕👍— hoor.aym2 (@hoor_aym2) July 19, 2020
الست الى تبقى راجل وقت الحاجة
سافر وسيبها بالشهور والسنين ترجع تلاقيها زى ما سبتها زى الجنيه الذهب ، الوحيدة الى بتراعى غربة زوجها وكربته
الوحيدة الى تقفل على نفسها بيتها وعيالها
ربنا يكرم كل مصرية#المصريه_مشهوره_انها pic.twitter.com/TQGb8HziA0