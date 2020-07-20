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اقتصاد

18.0 % زيادة في قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2019

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:42 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الاثنين  المـوافق  20 -  7 -  2020  النشرة السنوية للعلاقات الإقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2019 " وتتناول النشرة بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ( صادرات - واردات ) عامى 2018 ، 2019.

 ووفقا للنشرة الاحصائية بلغت قيمـــــة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحــدة الأمريكية 2195.8 مليون دولار  عام 2019 وتمثل  7.2% من صــادرات مصر للعالـم مقابل 1721.7 مليــون دولار  عام 2018 بنسبة زيادة قدرها  27.5 ٪.

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جاءت الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبــة الأولــى  بنسبة 43.1 % من إجمالى الصادرات للولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيث بلغت 945.7 مليــون دولار عــام  2019 مقابــل 801.2 مليــون دولار عام 2018  بنسبة زيادة قدره 18.0%.

 وبلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحــدة الأمريكيــة 5147.9 مليون دولار عام 2019 وتمثل 6.6 % من واردات مصـر مـن العالـم مقابـل 5460.8 مليون دولار عام 2018 بنسبة إنخفاض قدرها 5.7 %.

 -  جاءت الواردات من حبوب وأثـمار زيتيه ونباتات طبية وعلف فى المرتبة الأولى بنسبة 22.5 % من إجمالى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكيـة حيث بلغت 1157.6 مليون دولار عـام 2019، مقابل 1213.4 مليون دولار عام 2018  بنسبه إنخفاض قـدرها 4.6 ٪.

 

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