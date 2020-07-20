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أخبار البلد

السياحة والآثار تغلق مقر إداريا لمزاولته العمل دون ترخيص

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:08 ص
وزير السياحة و الاثار
وزير السياحة و الاثار الدكتور خالد العناني
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محمد الاسكندرانى
أصدر قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار قرارا إداريا رقم 762 لسنة 2020 بالغلق الإداري للمقر الكائن داخل فندق جى دبليو ماريوت بالتجمع الأول مكتب بالطابق الثاني بمواجهة مصعد النزلاء وذلك لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة تحت اسم أمريكان ستار ترافيل انترناشيونال.

جاء ذلك وفقا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية اليوم الاثنين.

وأفاد قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار أن المقر خالف بذلك أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وتضمن القرار أن تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق ذكره لعمله بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيا طوال الفترة السابقة بالإضافة الى إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.
السياحة والآثار تغلق مقر إداريا لمزاولته العمل دون ترخيص
السياحة والآثار تغلق مقر إداريا لمزاولته العمل دون ترخيص
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