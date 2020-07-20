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تعليم

رئيس امتحانات الثانوية العامة يعقد اجتماعا لمناقشة إجراءات بدء تصحيح "علم النفس"

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:45 ص
غرفة عمليات التربية
غرفة عمليات التربية والتعليم
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ياسمين بدوي

يعقد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم اليوم، اجتماعا مع مع موجهي ومشرفي تقدير امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة ، استعدادا لبدء تصحيحه.


 ويهدف الاجتماع لمناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، والاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.





وأكد الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التنبيه على السادة مشرفي عموم التقدير في كنترولات الثانوية العامة، تنبيها عاجلا بخصوص الإجابات المتشابهة التي يتم اكتشافها أثناء التصحيح.



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قالت وزارة التربية والتعليم في تنبيهاتها الرسمية للكنترولات: في حالة الشك في تطابق الإجابات القيام بإبلاغ السادة رؤساء لجان النظام والمراقبة للرجوع إلى التقارير اليومية الصادرة من لجان السير للتأكد من انضباط سير العمل باللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات. 



وكان قد أدى صباح أمس طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019 /2020، في مواد "الجيولوجيا والعلوم البيئية" و"التفاضل والتكامل" و"علم النفس والاجتماع" بإجمالي 630 ألفا و713 طالبا / طالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

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