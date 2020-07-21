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برلمان

دينية البرلمان تستكمل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة..اليوم

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:00 ص
اللجنة الدينية بالبرلمان
اللجنة الدينية بالبرلمان
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ماجدة بدوى
تستكمل اللجنة الدينية بالبرلمان اجتماعتها اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، وتبدأها بطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فاروق أبو عبده، بشـأن قيام وزارة الأوقاف ببناء مبنى بمنطقة التفتيش بقرية دروان مركز منشأة القناطر بالجيزة لاستخدامها دار مناسبات ولم يتم فرشها حتى الآن.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن عدم استكمال فرش المساجد المدرجة بالخطة والتعنت الواضح من مديرية أوقاف البحيرة علي الرغم من الموافقة على صرفها استكمالاَ للمسجد من قبل الوزارة.

- وطلب الإحاطة المقدم من  النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن تباطؤ وزارة الأوقاف في تلبية طلبات فرش المساجد، وعدم تكافؤ نسبة المساجد في دائرتي بني سويف من حصتها في الفرش مع الدوائر الأخرى.

- وطلب الإحاطة المقدم من النائب السيد فؤاد كوش، بشأن القيام بفرش بعض المساجد بقري مركز بنها محافظة القليوبية ومنها (مسجد قرية كفر الأربعين، وجمجرة الجديدة) وفرش وافتتاح (مسجد سيد حسن الخزرجي بقرية الرملة، ومسجد التقوي بقرية مرصفا التابعة لمركز بنها). 

- وطلب الإحاطة المقدم من  النائب جمال آدم، بشأن تجديد فرش المساجد بمركزي الخارجة وباريس المترددين عليها من المصلين منذ أكثر من 5 سنوات سابقة.


- وطلبا الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشـأن صيانة دورات المياه لبعض المساجد دون علم النائب وكم عدد المساجد التي تم فرشها في محافظة البحيرة.

-وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن عدم إتمام بناء وإحلال وتجديد مساجد دائرة برج العرب والعامرية محافظة الإسكندرية، ومنها مسجد نجع منموح، مسجد قرية اليمن، مسجد قرية الجلاء الغربي.

- وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالله علي مبروك، بشـأن سرعة البدء في إحلال وتجديد مسجد حسين دياب بناحية قرية طنسا بني مالوا التابعة لإدارة أوقاف بني سويف.

- وطلبا الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن عدم ادراج مسجد طيبه - مركز صان الحجر - محافظة الشرقية في الاحلال والتجديد حتي الآن وعدم توفير البند المالي له.

- طلبا الإحاطة المقدم من النائب محمد صلاح خليفة، بشأن إحلال وتجديد مسجدي (الجامع – السنوسي) بحوش عيسي محافظة البحيرة لوجود انهيارات وشروخات بهما. 

- وطلب الإحاطة المقدم من النائب السيد فؤاد كوش، بشأن إحلال وتجديد مسجد بازرعة بعزبة الجمل القدس بقرية ميت العطار- مسجد جزيرة بلي مركز بنها محافظة القليوبية.
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