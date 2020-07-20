مصر حققت نموًا في تقوية الاقتصاد الدائري ..ما القصة..فيديو

قال الخبير الاقتصادى، أحمد عز الدين، إنه منذ اكثر من 20 عامًا كان العالم يعانى من مشكلة القمامة بشكل عام، وبدأ التوجه لإعادة تدويرها بعد اكتشاف أنها ثروة لأنه بها بلاستيك وزجاج ومعادن .









وأضاف الخبير الاقتصادى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، ان الاقتصاد الدائرى هو عمل حلقة مغلقة لإعادة تدوير كل معطيات الانتاج و المخلفات لإعادة استخدامها مرة أخرى.





وتابع أن مصر ضمن الدول التي حققت نموًا ملحوظ في تقوية حجم اقتصادها الدائري، مؤكدًا أن مبادرات رواد الأعمال في إعادة تدوير المخلفات وتفعيل دور الدولة يمهدان الطريق لنمو الاقتصاد الدائري، عالميًا، وبشكل عام يهدف الاقتصاد الدائري للحد من التدهور البيئي وتعزيز العدالة الاجتماعية من أجل الوصول إلى مساحة بيئية واجتماعية آمنة وعادلة للبشرية.









وأوضح أن كل الدول النامية بها اقتصاد دائرى وعليها اقبال كبير من قبل المستهلكين، مشيرًا إلى أن بيزنس اعادة تدوير المخلفات مربح جدًا.