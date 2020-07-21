أبو شقة يكشف موعد إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، موعد إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتى من المقرر أن تجرى بعد انتخابات مجلس الشيوخ.





وقال أبو شقة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه طبقا للدستور، يتم إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الـ 60 يوما السابقة على انتهاء مدة مجلس النواب الحالى بعد فض دور الانعقاد الحالى.









وأكد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه ليس هناك ما يمنع أن تجرى قبل مدة الـ60 يوما، ولكن لا يجب أن يتم إجراؤها بعد المدة المحددة الـ 60 يوما.



