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برلمان

أبو شقة يكشف موعد إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:20 ص
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، موعد إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتى من المقرر أن تجرى بعد انتخابات مجلس الشيوخ.


وقال أبو شقة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه طبقا للدستور، يتم إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الـ 60 يوما السابقة على انتهاء مدة مجلس النواب الحالى بعد فض دور الانعقاد الحالى.


وأكد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه ليس هناك ما يمنع أن تجرى قبل مدة الـ60 يوما، ولكن لا يجب أن يتم إجراؤها بعد المدة المحددة الـ 60 يوما.


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أغلقت باب الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، السبت الماضى.


وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن وصول إجمالي عدد المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ إلى ٧٣٤مرشحا، والذى يشمل عدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا.
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