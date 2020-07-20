AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مبقتش بريئة.. أستاذ طب نفسي يحذر من الطيارة الورق

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:02 ص
ظاهرة الطائرات الورقية
ظاهرة الطائرات الورقية
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي، إن حياة الأطفال بها حجم كبير من الفراغ خاصة بعد توقف المدارس، وعدم الاهتمام من قبل الوالدين، حيث اتجه جزء من الأطفال إلى اللعب الإلكترونية، ووقعوا بالفعل في إدمانية هذه الألعاب، والجزء الأخر من الأطفال اتجهوا إلى الطرق والأسطح للعب بالطائرات الورق.

وتابع الدكتور محمد المهدي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه من الممكن اللعب بالطائرة الورقية لكن في بيئة آمنة، كمساحات واسعة، أو الشواطئ.

وأوضح أن الطائرة الورقية كانت لعبة بريئة، ولكن أصبحت تتسبب الآن في وفاة الكثير من الأطفال، والذي وصل عددهم إلى 31 طفل، مشددا على ضرورة بحث الأسر عن وسيلة بديلة آمنة لشغل وقت الأطفال، بدلا من هذه الألعاب الخطيرة.

وتحولت الطائرات الورقية من وسيلة للعب وقتل الفراغ إلى آلة تقتل الأطفال والمراهقين وأحيانا الكبار الذين يحاولون كسر رتابة الأيام بسبب الخوف من الإصابة بفيروس كورونا إذا عادوا إلى تجمعاتهم المعتادة لممارسة لعبة كرة القدم أو الجلوس على المقاهى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمنع انتشار كورونا.. الطائرات الورقية ترفرف في سماء القاهرة والجيزة

لعنة الطائرات الورقية تطارد أطفال القليوبية.. حصدت أرواح وتتسبب في أعطال الكهرباء ..صور

الطائرات الورقية.. من اللهو والمتعة إلى مصدر دخل لأصحاب المهن المتأثرة بفيروس كورونا بالوادى الجديد

بأيدي الشباب.. الطائرات الورقية تزين سماء طور سيناء في زمن الكورونا

برلماني: الطائرات الورقية تحولت إلى لعبة موت تحصد ضحاياها بطرق متعددة

لعبة بنكهة الموت.. الطيارة الورق تحصد أرواح الأطفال بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

بعد استفزازه جماهير الأهلي.. حسين الشحات يهاجم أحمد عيد عبد الملك: عايز الدنيا تولع

بعد الهجوم عليه.. عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر جوجل

توفى فى السجن.. ابنة صدام حسين تعلق على رحيل وزير الدفاع العراقي السابق

سوزوكي تطرح أرتيجا suzuki artega الجديدة في مصر .. صور

بعد خروج قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع للنور.. 2000 جنيه ثمن رخصة السايس صالحة ٣ سنوات وقابلة للتجديد

شاهد.. اللحظات الأولى لكسر ماسورة غاز أسفل محور ترعة الزمر بالعمرانية

AdvertisementS

عيار 21 يصل لـ مستوى تاريخي.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-7-2020

بشرى سارة .. هاني الناظر يكشف موعد نهاية كورونا في مصر «فيديو»

أنا من الشرقية والخلاف على الملابس.. شاهد كيف رد عماد متعب على اتهام زوجته بالعنصرية؟

تسبب هلوسة وسكتة دماغية.. 3 أشياء لا تفرط فى تناولهم

المالك يدفع للمستأجر 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها..مشروع قانون للإيجار القديم

لعدم تمكنهم من العودة.. القوى العاملة: لا إنهاء لخدمات المعلمين المصريين في الكويت

حدث ليلا.. تركيا تعلن موقفها من مواجهة مصر في ليبيا.. الملك سلمان يدخل المستشفى.. إطلاق مسبار الأمل الإماراتي للمريخ

الموت يفجع الفنانة ميار الببلاوي .. تفاصيل

للحاصلين على شهادة الثانوية العام الماضي.. بدء تلقي طلبات الالتحاق بـ كلية الشرطة اليوم

توفى فى السجن.. ابنة صدام حسين تعلق على رحيل وزير الدفاع العراقي السابق

هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة بنية قضاء أيام من رمضان

لن تتوقع.. دواء الكوليسترول يحول فيروس كورونا إلى نزلة برد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل لا يصدق.. سيدة تلتقط سيلفي خلال مواجهة تحبس الأنفاس مع دب أسود

استمر زواجهما 61 عاما.. قصة مؤثرة لزوجين تغلبا على كورونا بعد صراع 3 أسابيع

سوزوكي تطرح أرتيجا suzuki artega الجديدة في مصر .. صور