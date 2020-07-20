مبقتش بريئة.. أستاذ طب نفسي يحذر من الطيارة الورق

قال الدكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي، إن حياة الأطفال بها حجم كبير من الفراغ خاصة بعد توقف المدارس، وعدم الاهتمام من قبل الوالدين، حيث اتجه جزء من الأطفال إلى اللعب الإلكترونية، ووقعوا بالفعل في إدمانية هذه الألعاب، والجزء الأخر من الأطفال اتجهوا إلى الطرق والأسطح للعب بالطائرات الورق.





وتابع الدكتور محمد المهدي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه من الممكن اللعب بالطائرة الورقية لكن في بيئة آمنة، كمساحات واسعة، أو الشواطئ.





وأوضح أن الطائرة الورقية كانت لعبة بريئة، ولكن أصبحت تتسبب الآن في وفاة الكثير من الأطفال، والذي وصل عددهم إلى 31 طفل، مشددا على ضرورة بحث الأسر عن وسيلة بديلة آمنة لشغل وقت الأطفال، بدلا من هذه الألعاب الخطيرة.



