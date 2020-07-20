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رياضة

من بينها إقامة معسكرين.. 4 توصيات لإعداد منتخب الناشئين والناشئات لبطولة كأس العالم للمهارات للسلة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:14 ص
جانب من اجتماع اتحاد
جانب من اجتماع اتحاد السلة
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عمرو الحلوانى

عقدت لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة اجتماعًا مع مدربي منتخبات الناشئين والناشئات لوضع خطة الاستعداد الخاصة ببطولة كأس العالم للمهارات التي تقام من 18 لـ 23 أغسطس تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وترأس الاجتماع الأستاذ عمرو مصيلحي رئيس لجنة المنتخبات وعضو مجلس الإدارة والمهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس الإدارة ورحاب الغنام مدير البطولة وعضو مجلس الإدارة.

وحضر الاجتماع كلًا من العميد وائل لطفي مدير المنتخبات بالاتحاد وكابتن أحمد كامل رئيس لجنة المسابقات وإسلام الكيلاني مدرب منتخب الناشئين تحت 17 سنة وعمرو عاصم مدرب منتخب الناشئات تحت 17 سنة.

واستقر الحضور على عدد من التوصيات التي سيتم رفعها لمجلس الإدارة لبحث اعتمادها في أقرب اجتماع وهي كالآتي:

1- الاتفاق على اختيار اللاعبين الذين شاركوا في بطولة إفريقيا للناشئين والناشئات الأخيرة التي قادت الفراعنة للتأهل للمونديال مع الاستعانة ببعض اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة والذين شاركوا في معسكرات سابقة مع المنتخبات.

2- إقامة بطولة كأس العالم للمهارات في المركز الأولمبي على أن يتم الكشف عن جدول المباريات ونظام البطولة فور انتهاء الاتحاد الدولي "فيبا" منها.

3- بدء منتخب الناشئين تحت 17 سنة الذي يقوده المدير الفني الدكتور رفيق يوسف تدريباته المفتوحة بعد العيد مباشرًة ثم اقامة معسكر مغلق في القاهرة قبل انطلاق البطولة بفترة كافية.

 4 - نظرا لاقامة بطولة الجمهورية قبل النهائي والنهائي سيتم إقامة معسكر مفتوح وآخر مغلق بناء على تنسيق المواعيد مع بطولات الجمهورية

 

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