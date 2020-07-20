لتعزيز التداول الآمن للمبيدات.. الزراعة ويونيدو تطلقان حملة توعوية مصورة

أ طلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع، مشروع حياة الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، حملة توعوية مصورة لتعزيز مفهوم مخاطر التطبيق والتداول الآمن للمبيدات في المزارع والمنازل وتشجيع الاسر الريفية المصرية على تبنى ممارسات أكثر امنا، وذلك من خلال ٢٠ فيديو رسوم متحركة تتناول هذا الموضوع.





وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية،إن الحملة تأتي في اطار دعم كل ما من شأنه المساهمة في ترشيد استخدام المبيدات والتعامل المسئول والسليم مع المبيدات وتطبيق سياسات الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية.





وأشار عبد المجيد إلى أنه تم التنسيق مع قطاع الارشاد الزراعي، لنشر هذه المواد التوعوية على كافة المستويات، بالمحافظات المختلفة، لتعميم الاستفادة منها، بمديريات الزراعة بالمحافظات وصولا للجميعات الزراعية بكافة قرى ونجوع مصر.





من جهته قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، تعتبر مكافحة الآفات من أهم عناصر الإنتاج الزراعي كونها تهدف الي حماية المحاصيل من أضرار الآفات، وتلعب دورًا حيويًا منظومة المكافحة المتكاملة للآفات الا انه يجب مراعاة اشتراطات السلامة والآمان والاستخدام الامثل للمبيدات الكيماوية ، وكيفية التخلص من العبوات ومراعاة الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث وتقليل متبقيات المبيدات على المحاصيل للحفاظ على صحة المزارع والمستهلك.





وأضاف ان للارشاد الزراعي دورا مهما في المجال ومن هذا المنطلق يتم تعميم تلك المواد المصورة على كافة مديريات الزراعة والادارات الزراعية، وكافة المستويات لضمان وصولها الى جموع المزارعين، لافتا الى انه ايضا سيتم من خلال قناة مصر الزراعية،









والقنوات التليفزيونية المحليه بث الفيديوهات التوعوية والتي لا تزيد مدة عرض الفيديو الواحد منها عن دقيقة واحدة، واكد عزوز انه سوف يتم نشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفه والسوشيال ميديا، حيث تتناول الفيديوهات بعرض بسيط وبأسلوب موجه شخصية احد المزارعين الذي يرتكب أخطاء وسوء استخدام للمبيدات في مزرعته او منزله وعاقبة سوء الاستخدام عليه وعلى اسرته وعرض التحذير المناسب لتلافى سوء الاستخدام والضرر الذي يحدث له وللبيئة.









وتتناول الفيديوهات العناوين التالية: راضي وافكاره الواعرة، تعب ساعة ولاكل ساعة، اسال خبير ولا تسال مجرب،مش كل اللي تلاقيه كنز، جرعة زيادة، صاحب بالين كداب، كفى زرعتك، في العجلة الندامة، علب المبيد سم قاتل، طرد المفاجأة، الباب الى يجيلك منه الريح، وسوسة كريمة، كوكتيل مبيدات، البدلة تمنها فيها، السم النظيف، حدوته قبل النوم، حنكك للأكل والكلام ملهوش مع المبيدات استخدام، مش كل مرة تسلم الجرة، يعملها الصغار ويقع فيها الكبار، وجع واعر.