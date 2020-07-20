في زمن كورونا .. السعودية تخدم الحجاج بهذه المبادرة

تواصل المملكة العربية السعودية ، جهودها الحثيثة إستعدادا لموسم الحج هذا العام والذي ينطلق خلال الأيام القليلة القادمة حيث أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن حملة خدمة الحاج والزائر "وسام فخر لنا"، ‏6 محاور متنوعة، بهدف تأصيل قيم الحفاوة والعناية والوفادة بحجاج بيت الله وتعزيز قيمة شرف خدمة الحاج والمعتمر لدى نفوس العاملين بالرئاسة.





وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ان تلك الحملة تأتي تأكيدا للعناية التي يولها حكام المملكة بالحجاج والمعتمرين والزوّار وإكرامهم والقيام بالواجب نحوهم.





وبيًنت في بيان لها، ان اول تلك المحاور محور البناء والإعداد في السعي الحثيث لتعزيز قيمة الشرف والافتخار بخدمة الحجاج والعمار بحيث يتمثل الموظفون هذه القيم الرائعة وتصبح واقعًا ملموسًا.





وكشفت ان المحور التوجيهي والإرشادي على رسالة الحرمين الشريفين العلمية من خلال بث دروس عن بعد للحجاج والزوّار من خلال منصة منارة الحرمين، فيما عني المحور الخدمي بالخدمة المباشرة للحجاج من خلال تقديم أرقى الخدمات لهم ومما يتواكب مع الوضع الراهن لجائحة كورونا.





وقال البيان : إن المحور الاجتماعي والإنساني الخدمات الإنسانية والتعليمات الصحية للحجاج بالتعاون والعمل مع الجهات ذات العلاقة ، فيما اختص المحور الإعلامي في إشراك الإعلام المقروء والمسموع والمرئي والإعلام الجديد لتغطية برامج الحملة وفعالياتها لإبراز الجهود في خدمة ضيوف الرحمن.





ولفت البيان الي ان المحور التقني بدور مهم في جميع المحاور، مع أرشفة محتوى الحملة خلال السنوات الماضية أرشفة إلكترونية يتم رفعها في مواقع الرئاسة لتتاح لعموم المسلمين.