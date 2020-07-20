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اقتصاد

تعمل بدون ترخيص.. تنفيذ 22 قرار غلق وتشميع لمحال وبدرومات مخالفة بمدينة دمياط الجديدة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة لـ ضبط المخالفات بالحي الرابع بمدينة دمياط الجديدة، أسفرت عن تنفيذ 22 قرار غلق وتشميع للمحال المخالفة التي تعمل بدون ترخيص، وكذا للبدرومات التي تزاول نشاطا بالمخالفة للقانون،.

وأضاف المهندس محمد رجب، أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب  بالجهاز،  والمشكلة من إدارات التنمية وتراخيص التشغيل والأمن بالجهاز، بالاشتراك مع شرطة التعمير، موضحًا أن الغلق تم  لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وحذر رئيس الجهاز المخالفين من إعادة فتح المحال أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها، مضيفا أن من يقوم بفض ( الشمع ) الأحمر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن  5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقا لتعديلات القانون(٤٥٣) لسنة ١٩٥٤م في شأن المحال الصناعية والتجارية والعامة.

وأكد رئيس الجهاز استمرار تلك الحملات والمرور الدوري بجميع الأحياء، للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

 

تعمل بدون ترخيص.. تنفيذ 22 قرار غلق وتشميع لمحال وبدرومات مخالفة بمدينة دمياط الجديدة
تعمل بدون ترخيص.. تنفيذ 22 قرار غلق وتشميع لمحال وبدرومات مخالفة بمدينة دمياط الجديدة
تعمل بدون ترخيص.. تنفيذ 22 قرار غلق وتشميع لمحال وبدرومات مخالفة بمدينة دمياط الجديدة
تعمل بدون ترخيص.. تنفيذ 22 قرار غلق وتشميع لمحال وبدرومات مخالفة بمدينة دمياط الجديدة
تعمل بدون ترخيص.. تنفيذ 22 قرار غلق وتشميع لمحال وبدرومات مخالفة بمدينة دمياط الجديدة
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