تراجعت عن موقفها.. عفاف مصطفى تعتذر لـ عبدالرحمن أبو زهرة: "مكنتش فاكرة الموضوع هيوصل لكده"

اعتذرت الفنانة عفاف مصطفى عن إساءتها السابقة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والتي أثارت الجدل خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كتبت عفاف مصطفى عبر حسابها على facebook: "من قلبي بقول لحضرتك ما تزعلش، هو في أب بيزعل من ولاده؟ صحيح حضرتك أب حمش بزيادة وده يحسب لحضرتك مش ضدك.. حضرتك قيمة وقامة وتاريخ ورمز فني كبير ربنا يبارك في عمرك ويعطيك وافر الصحة، ما كنتش أدرك الموضوع يوصل كدة".
أضافت: "أنا كتبت البوست في لحظة استرداد ذكريات من شغلي، وخرجت من المنزل دون أن أتابع النت وعلى ما رجعت وحق الله لقيت الدنيا بقت كده، وحذفته مع أول مكالمة من السيد النقيب الدكتور أشرف زكي، ما تزعلش بقولها لحضرتك مرات ومرات.. حقك عليا يا كبير يا قيمة وقامة.. أديك شفت بعينك قد إيه حب الكرة الأرضية ليك".
كانت الفنانة عفاف مصطفى فتحت النار على الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وقالت عفاف مصطفى إن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يتعمد التعامل بتعالٍ في أماكن التصوير، وأضافت: مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك طول الوقت، جاى دلوقتى تقول شغلوني وجربوني، طب مش تغير من نفسك أولا.
وأعلن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أنه لن يقوم بتأدية دور "ضيف شرف"، فى أى عمل فنى مرة أخرى حتى رحيله من هذه الدنيا، مشيرًا إلى أن كافة مشاركاته الفنية فى المستقبل ستكون بأدوار رئيسية وليست شرفية، وتابع:"مش هخليهم يعملوا معايا زى ما عملوا مع محمود الجندى".
وأضاف "أبو زهرة"، أن الفنان محمود الجندى مات محصورا من الوسط الفنى ، وتابع"لأن مكنوش يقيموه كويس"،مشيرًا إلى أنه يسمى لقب "ضيف الشرف" فى العمل الفنى بضيف "القرف"، مضيفًا:"أنا بعلن أنى مش هلعب دور ضيف الشرف لحد ما أموت".
ولعبد الرحمن أبو زهرة مسيرة فنية زاخرة بالأعمال، كـ" مسرحية زهرة الصبار"، والمسلسل التلفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي"، والنسخة المدبلجة بالعربية من فيلم الكرتون "لايون كينغ" من إنتاج "ديزني"، كما أنه شارك في بطولة فيلم "أرض الخوف" من بطولة الراحل أحمد زكي، وغيرها الكثير.