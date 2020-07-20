تراجعت عن موقفها.. عفاف مصطفى تعتذر لـ عبدالرحمن أبو زهرة: "مكنتش فاكرة الموضوع هيوصل لكده"

اعتذرت الفنانة عفاف مصطفى عن إساءتها السابقة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والتي أثارت الجدل خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





كتبت عفاف مصطفى عبر حسابها على facebook: "من قلبي بقول لحضرتك ما تزعلش، هو في أب بيزعل من ولاده؟ صحيح حضرتك أب حمش بزيادة وده يحسب لحضرتك مش ضدك.. حضرتك قيمة وقامة وتاريخ ورمز فني كبير ربنا يبارك في عمرك ويعطيك وافر الصحة، ما كنتش أدرك الموضوع يوصل كدة".





أضافت: "أنا كتبت البوست في لحظة استرداد ذكريات من شغلي، وخرجت من المنزل دون أن أتابع النت وعلى ما رجعت وحق الله لقيت الدنيا بقت كده، وحذفته مع أول مكالمة من السيد النقيب الدكتور أشرف زكي، ما تزعلش بقولها لحضرتك مرات ومرات.. حقك عليا يا كبير يا قيمة وقامة.. أديك شفت بعينك قد إيه حب الكرة الأرضية ليك".

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