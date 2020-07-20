دراسة: الناجون من كورونا لديهم مناعة لمكافحة الأمراض لسنوات طويلة

أكدت بعض الدراسات أن الناجين من Covid-19 يتمتعون بمناعة طويلة الأمد حيث يعتقد العلماء أن مكافحة الأمراض الحاسمة تبقى في الجسم لسنوات عديدة.





قال كبار خبراء المناعة إن الخلايا التائية - وهي نوع من خلايا الدم البيضاء في جهاز المناعة - ينتجها تقريبا كل شخص مصاب بالفيروس التاجي وفقال " dailymail"





حتى الآن ، تركز معظم الاهتمام بالمناعة على الأجسام المضادة ، وهي المواد التي يصنعها الجهاز المناعي لمحاربة الفيروس قبل أن يسيطر عليه.





لكن داني التمان ، أستاذ علم المناعة في إمبريال كوليدج لندن ، وصف الأجسام المضادة بأنها "غير مستقرة" و "عابرة".





بدأت الأدلة تشير إلى أن الأجسام المضادة تختفي في أقل من ثمانية أسابيع بعد الإصابة بالفيروس التاجي ، المسمى علميًا بـ SARS-Cov-2.





من ناحية أخرى ، قال البروفيسور ألتمان إن الخلايا التائية - التي تستهدف وتدمر الخلايا المصابة بالفعل بالفيروس - "متينة".





أضافت البروفيسورة مانا مايني ، عالمة المناعة الفيروسية في جامعة يونيفيرسيتي كوليدج لندن ، أن هناك "فرصة جيدة" لأن الخلايا التائية تدوم طويلًا ، وهي نتيجة وصفتها بأنها "مهمة ومثيرة حقًا".





كان هناك خوف من أن أولئك الذين قاتلوا Covid-19 لن يتم حمايتهم من اللحاق بها مرة أخرى بسبب الانخفاض السريع في مستويات الأجسام المضادة.





لكن العلماء اعترفوا أنهم لا يزالون لا يعرفون كم تستمر الحصانة ، بالنظر إلى أن السارس- CoV-2 لا يزال محاطًا بالغموض لأنه موجود فقط منذ ديسمبر 2019.





أكد البروفيسور ألتمان ، الذي نشر مراجعة للمعرفة العلمية حول الخلايا التائية في مجلة علم المناعة ، أنه حتى الآن ، لا يوجد دليل على أن الخلايا التائية تحمي ضد Covid-19 إذا قام شخص ما بالقبض عليها مرة أخرى.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام اليوم ، قال: `` تبدو الخلايا التائية متكررة ومفعّلة وطويلة الأمد.





"إنهم يبدون متحملين إلى حد ما ويبدو أنهم يصنعون في جميع الأشخاص المعرضين تقريبًا ، أعني بذلك الجميع من الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بشدة إلى اتصالات منزلية سلبية للحالات PCR."





وأشار البروفيسور ألتمان إلى ورقة بحثية حديثة من ستانلي بيرلمان ، عالم المناعة في جامعة أيوا ، والذي وصفه بأنه "مثل عرّاب مناعة الفيروس التاجي".



