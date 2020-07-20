دراسة: الناجون من كورونا لديهم مناعة لمكافحة الأمراض لسنوات طويلة

أكدت بعض الدراسات أن الناجين من Covid-19 يتمتعون بمناعة طويلة الأمد حيث يعتقد العلماء أن مكافحة الأمراض الحاسمة تبقى في الجسم لسنوات عديدة.
قال كبار خبراء المناعة إن الخلايا التائية - وهي نوع من خلايا الدم البيضاء في جهاز المناعة - ينتجها تقريبا كل شخص مصاب بالفيروس التاجي وفقال " dailymail"
حتى الآن ، تركز معظم الاهتمام بالمناعة على الأجسام المضادة ، وهي المواد التي يصنعها الجهاز المناعي لمحاربة الفيروس قبل أن يسيطر عليه.
لكن داني التمان ، أستاذ علم المناعة في إمبريال كوليدج لندن ، وصف الأجسام المضادة بأنها "غير مستقرة" و "عابرة".
بدأت الأدلة تشير إلى أن الأجسام المضادة تختفي في أقل من ثمانية أسابيع بعد الإصابة بالفيروس التاجي ، المسمى علميًا بـ SARS-Cov-2.
من ناحية أخرى ، قال البروفيسور ألتمان إن الخلايا التائية - التي تستهدف وتدمر الخلايا المصابة بالفعل بالفيروس - "متينة".
أضافت البروفيسورة مانا مايني ، عالمة المناعة الفيروسية في جامعة يونيفيرسيتي كوليدج لندن ، أن هناك "فرصة جيدة" لأن الخلايا التائية تدوم طويلًا ، وهي نتيجة وصفتها بأنها "مهمة ومثيرة حقًا".
كان هناك خوف من أن أولئك الذين قاتلوا Covid-19 لن يتم حمايتهم من اللحاق بها مرة أخرى بسبب الانخفاض السريع في مستويات الأجسام المضادة.
لكن العلماء اعترفوا أنهم لا يزالون لا يعرفون كم تستمر الحصانة ، بالنظر إلى أن السارس- CoV-2 لا يزال محاطًا بالغموض لأنه موجود فقط منذ ديسمبر 2019.
أكد البروفيسور ألتمان ، الذي نشر مراجعة للمعرفة العلمية حول الخلايا التائية في مجلة علم المناعة ، أنه حتى الآن ، لا يوجد دليل على أن الخلايا التائية تحمي ضد Covid-19 إذا قام شخص ما بالقبض عليها مرة أخرى.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام اليوم ، قال: `` تبدو الخلايا التائية متكررة ومفعّلة وطويلة الأمد.
"إنهم يبدون متحملين إلى حد ما ويبدو أنهم يصنعون في جميع الأشخاص المعرضين تقريبًا ، أعني بذلك الجميع من الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بشدة إلى اتصالات منزلية سلبية للحالات PCR."
وأشار البروفيسور ألتمان إلى ورقة بحثية حديثة من ستانلي بيرلمان ، عالم المناعة في جامعة أيوا ، والذي وصفه بأنه "مثل عرّاب مناعة الفيروس التاجي".
نُشرت الدراسة في مجلة المناعة يوم 14 يوليو ، واستعرضت أدلة الاستجابة المناعية للبشر لكوفيد 19.
قال البروفيسور التمان: "تحتوي ورقته على الكثير من الأدلة الأساسية التي تدعم ذلك بشكل عام بالنسبة لفيروسات التاجية ، يمكن للخلايا التائية القيام بالعمل."
تعتبر الخلايا التائية نوعًا من خلايا الدم البيضاء التي تعد مكونًا رئيسيًا في جهاز المناعة وتساعد في محاربة الأمراض.
تقاوم الخلايا القاتلة (T) الخلايا الممرضة ، بينما تشير "الخلايا التائية المساعدة" إلى العمل في أجزاء أخرى من الجهاز المناعي عندما تلاحظ غزو خلية.
غالبًا ما تعتبر الخلايا التائية خط الدفاع الأول استجابة لممرض بينما يتم دفع الأجسام المضادة إلى العمل لاحقًا.
قال البروفيسور مايني: 'يبدو أن استجابة الأجسام المضادة تتلاشى بسرعة لدى الأشخاص المصابين بعدوى خفيفة من فيروسات التاجية. لقد رأينا ذلك في عدوى فيروسات التاجية السابقة.
تظهر الدراسات الناشئة أن الخلايا التائية يتم توليدها لمجموعة واسعة من البروتينات الفيروسية. حقيقة أنها قد تستمر بشكل أفضل من الأجسام المضادة مهمة ومثيرة حقًا.
واشارت ايضا الى دراسة علمية نشرت امس اظهرت ان المصابين بالسارس عام 2003 مازال لديهم مستويات عالية من الخلايا التائية الآن بعد 17 عاما.
اكتشف نفس الفريق السنغافورى فى السابق أن الأجسام المضادة لمرض السارس لم يتم اكتشافها بعد عامين أو ثلاثة أعوام.
سارز - نوع آخر من فيروسات التاجية يشبه إلى حد كبير النوع الذي يسبب مرض الكوفيدين 19 - كان وراء وباء أصاب آسيا في عام 2003. لم يتم تحديد أي حالات منذ 15 عامًا.
وكتب الباحثون في دورية نيتشر "النتائج تدعم فكرة أن مرضى Covid-19 سيطورون مناعة طويلة الأمد للخلايا التائية".
وقال البروفيسور مايني: "هناك الكثير من الأدلة من أنظمة أخرى ، وليس فقط السارس ، على أن الخلايا التائية تميل إلى أن تكون طويلة الأمد."
وأضافت أن هناك بيانات متزايدة تظهر أن ما يسميه العلماء "الخلايا التائية المقيمة" التي تحارب العدوى محليًا - في الرئتين في حالة Covid-19 - لها "حياة طويلة حقًا".
قال البروفيسور مايني: "إنهم جيدون جدًا في البقاء والانقلاب ببطء في الأنسجة والقدرة على الاستعداد لاستجابة مناعية بعد سنوات عديدة.
"لقد أظهرنا هذا للتو في الكبد - يمكننا تتبع الخلايا التائية على قيد الحياة بعد أكثر من عقد من الزمان. لذلك أعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن تبقى الخلايا التائية طويلة الأمد.
وقال البروفيسور ألتمان إنه تم إيلاء اهتمام كبير لدور الأجسام المضادة في الأيام الأولى للوباء.
من المتوقع أن تغير اختبارات الأجسام المضادة - والمعروفة أيضًا باختبارات "هل كان لديك" - تغيرًا في اللعبة في فهم عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس.
لكن بعض الأشخاص الذين تأكدوا من إصابتهم بالفيروس التاجي ، أو حتى لديهم اختبار إيجابي مؤكد في المختبر ، لا يظهرون أجسامًا مضادة بعد عدة أسابيع من التعافي.
وقال البروفيسور ألتمان "إن التحذير الآن هو أننا لا نرى أنه مقياس موثوق للإصابة السابقة كما فكرنا في البداية لأن بعض الأشخاص قد يعانون من انخفاض مستويات الأجسام المضادة بمقدار 8 أو 10 أسابيع".
وقال إن هذا قد يعني أن انتشار الفيروس بين السكان ربما كان أعلى بكثير مما كان يعتقد.
استخدمت استطلاعات الانتشار حتى الآن بتكليف من الحكومة اختبارات الأجسام المضادة وتشير إلى أن ما يصل إلى ثمانية في المائة من إنجلترا أصيبوا بالفيروس.
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