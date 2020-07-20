إنبي يعمق جراح الأهلى في ضم كريم فؤاد خليفة أحمد فتحي

تمسك مسئولو نادى إنبي ببقاء كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي المعار من قبل النجوم لمدةعام واحد ينتهى بنهاية الموسم الكروى الجارى .



ويمتلك إنبي بندا يتيح له الحصول على اللاعب علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد آخر بخلاف الموسم الكروى الجارى ، ويرتبط تنفيذ بند الحصول على خدمات كريم فؤاد على موسم آخر من قبل إنبي هو عدم تلقيه أى عرض احتراف خارجي وفقا للاتفاق المبرم مع النجوم.



واشترط النجوم خلال إعارة كريم فؤاد إلى إنبي مع السماح بتجديد الإعارة لمدة موسم واحد جديد هو عدم تلقيه عرض احتراف خارجي .





وأكد مسئولو النجوم تلقي اللاعب عرضا للخضوع فى فترة معايشة فى بنفيكا البرتغالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل ، من أجل حسم موقفه ،وفى حال نجاح اللاعب فى اجتياز الاختبار سيتم انتقاله بشكل رسمي إلى بنفيكا ويصبح عقده لاغيا مع إنبي.



وفى حال الفشل فى احترافه سيكون اللاعب على ذمة إنبي لمدة موسم واحد جديد على سبيل الإعارة ثم يصبح ملكا لفريق النجوم بداية من الموسم الكروى بعد المقبل ، وهو ما يشير إلى أن الأهلي موقفه صعبا فى ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل كون إنبي يمتلك أحقية فى الاحتفاظ به حال فشل احترافه ، وكانت الأيام الماضية شهدت اهتماما كبيرا من قبل الأهلى للحصول على خدمات اللاعب فى ظل القناعات التامة بقدراته الفنية وقدرته على تعويض رحيل أحمد فتحي .



وأكد حلمى طولان المدير الفنى لإنبي حاجة الفريق البترولى إلى بقاء اللاعب كريم فؤاد معه خلال الموسم الجديد فى ظل الاعتماد عليه بشكل مستمر فى التشكيل الأساسي للفريق .