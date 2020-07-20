AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إنبي يعمق جراح الأهلى في ضم كريم فؤاد خليفة أحمد فتحي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:45 ص
كريم فؤاد لاعب إنبي
كريم فؤاد لاعب إنبي الحالي بصحبة محمد شريف
Advertisements
عمرو الحلوانى

تمسك مسئولو نادى إنبي ببقاء كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي المعار من قبل النجوم لمدةعام واحد ينتهى بنهاية الموسم الكروى الجارى .


ويمتلك إنبي بندا يتيح له الحصول على اللاعب علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد آخر بخلاف الموسم الكروى الجارى ، ويرتبط تنفيذ بند الحصول على خدمات كريم فؤاد على موسم آخر من قبل إنبي هو عدم تلقيه أى عرض احتراف خارجي وفقا للاتفاق المبرم مع النجوم.


واشترط النجوم خلال إعارة كريم فؤاد إلى إنبي مع السماح بتجديد الإعارة لمدة موسم واحد جديد هو عدم تلقيه عرض احتراف خارجي .

وأكد مسئولو النجوم تلقي اللاعب عرضا للخضوع فى فترة معايشة فى بنفيكا البرتغالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل ، من أجل حسم موقفه ،وفى حال نجاح اللاعب فى اجتياز الاختبار سيتم انتقاله بشكل رسمي إلى بنفيكا ويصبح عقده لاغيا مع إنبي.


وفى حال الفشل فى احترافه سيكون اللاعب على ذمة إنبي لمدة موسم واحد جديد على سبيل  الإعارة ثم يصبح ملكا لفريق النجوم بداية من الموسم الكروى بعد المقبل ، وهو ما يشير إلى أن الأهلي موقفه صعبا فى ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل كون إنبي يمتلك أحقية فى الاحتفاظ به حال فشل احترافه ، وكانت الأيام الماضية شهدت اهتماما كبيرا من قبل الأهلى للحصول على خدمات اللاعب فى ظل القناعات التامة بقدراته الفنية وقدرته على تعويض رحيل أحمد فتحي .


وأكد حلمى طولان المدير الفنى لإنبي حاجة الفريق البترولى إلى بقاء اللاعب كريم فؤاد معه خلال الموسم الجديد فى ظل الاعتماد عليه بشكل مستمر فى التشكيل الأساسي للفريق .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم الهلال يفكر فى الرحيل من أجل الدوريات الأوروبية

محمد شريف لـ إنبي: سأبقى معكم حال رحيلى عن النادي الأهلي

إعارة أو بيع نهائي.. مهاجم الزمالك سلاح حلمى طولان لعلاج ثغرة إنبي فى الصيف

فايلر العقبة الوحيدة.. طولان يلجأ إلى الأهلي لحسم بقاء محمد شريف

رحيل 2 وبقاء أحمد على.. طولان يغربل هجوم إنبي فى الموسم الجديد

هيدرسفيلد يطلب تأجيل ملف مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي لنهاية الموسم

ترشيحاتنا

استمر زواجهما 61 عاما.. قصة مؤثرة لزوجين تغلبا على كورونا بعد صراع 3 أسابيع

الرطوبة 85%.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

وزير التعليم : سنجد الحل المناسب لتحقيق التباعد بين الطلاب رغم ارتفاع كثافات الفصول

في زمن كورونا .. السعودية تخدم الحجاج بهذه المبادرة

تسبب هلوسة وسكتة دماغية.. 3 أشياء لا تفرط فى تناولهم

فيديو جراف.. مواعيد صرف رواتب شهر 7 للعاملين في الدولة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعام السعادة.. ماذا يحدث إذا تناولت ساندوتش فول يوميا على الإفطار

رد فعل لا يصدق.. سيدة تلتقط سيلفي خلال مواجهة تحبس الأنفاس مع دب أسود

استمر زواجهما 61 عاما.. قصة مؤثرة لزوجين تغلبا على كورونا بعد صراع 3 أسابيع