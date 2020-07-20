نائب: رسائل النيابة العامة الاجتماعية تبث الطمأنينة بقلوب المصريين وتردع الأكاذيب

قال النائب جون طلعت، عضو لجنة الإتصالات بمجلس النواب، إن نهج النيابة العامة، منذ تولي النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المسؤولية فى سبتمبر الماضي، تضمن رؤي وجهود توعوية بمختلف المجالات وخاصة الإجتماعية، كنا بحاجة إليها فى ظل تطورات الأوضاع والانفتاح الإلكتروني والعادات الجديدة علي المجتمع التى تتزايد مظاهرها يوما بعد الأخر وما تتضمنه من تداعيات سلبية فى أغلب الحالات.





جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أن هذا النهج يخاطب المجتمع شعبًا ومسئوولين برسائل ونصائح اجتماعية، لحثهما على القيام بواجباتهما تجاه المجتمع والتحلي بمكارم الأخلاق للبعد عن ارتكاب الجرائم؛ وذلك من منطق مسئولياتها كممثلة عن المجتمع فى تطبيق أحكام القانون وتحريك الدعاوي الجنائية.





وأوضح أنها خطوة مقدرة من الجميع ولاقت إهتمام المصريين علي كافة الأصعدة، خاصة فى القضايا التى تمس الأطفال والإنحراف المبكر لهم عبر الأدوات الإلكترونية الجديدة وأبرزها فتيات التيك توك وغيرها من الملفات.





وتطرق بحديثه لجهود إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام، والتى تضم وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ووحدة الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، ووحدة الرصد والتحليل، مؤكدا علي أنها خطوة تاريخية تدحض الشائعات والأكاذيب التى كانت تروج مع كل ما تباشره النيابة العامة من قضايا جماهيرية، فضلا عن بث رسائل توعية في نهاية كل بيان بالقضية موضع التحقيقات، تحمل معاني ومقاصد مجتمعية محددة.





وأختتم تصريحاته بالتأكيد علي أن التعاطي المبكر في الموضوعات التى يتم تداولها علي مواقع التواصل الإجتماعي من النيابة العامة إطار حاسم ورادع للجميع خاصة فيما يروج الأكاذيب والشائعات، وهو ما تقوم به النيابة العامة، موجها لكل أعضائها الشكر علي هذه الجهود وتمنياته أن تكون كافة مؤسسات الدولة ذات الصفة لديها هذه الرؤي والأفكار التي تدعم الإطار التوعوى لجموع المواطنين.