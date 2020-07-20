AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طاقة البرلمان: توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 5 ملايين وحدة سكنية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:44 ص
الغاز الطبيعى
الغاز الطبيعى
Advertisements
فريدة محمد
أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييدها التام لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بقطاع البترول والتعدين وتكليفه للحكومة بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر، وذلك للمساهمة في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية، وبما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، ومن ثم دعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة وخطط وجهود وزارة البترول في تطوير مختلف القطاعات والتوسع في الاستخدام المنزلي وذلك في إطار تطوير منظومة خدمات طاقة الغاز بالدولة. 

وقال النائب طلعت السويدي في بيان، الاثنين، إن مبادرة التقسيط الميسر لتكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحدات السكنية للمواطنين سواء فى المدن أوالقرى أومشروعات الإسكان الاجتماعى التى يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى كان له اثره الكبير في نجاح الدولة في تحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الاسر المصرية من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز مما ادى الى القضاء نهائيا على ازمة أسطوانات الوتاجاز خلال ال 6 سنوات الماضية.

ووجه النائب طلعت السويدي تحية قلبية للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لنجاحه في تنفيذ التكليفات الرئاسية خاصة فيما يتعلق بمبادرة التقسيط الميسر، والتي تضمنت قسطا شهريا 30 جنيهًا على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل مؤكدا نجاح الدولة في توصيل الغاز لحوالي 5.1 مليون وحدة سكنية خلال 6 سنوات وهو انجاز تاريخي لم يتحقق من قبل ليصل عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز اليها منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر الى  11.3 مليون وحدة سكنية.

وطالب النائب طلعت السويدى باستمرار خطة قطاع البترول فى التوصيل للمناطق التى لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق اقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية خاصة أن استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل بدلًا من البوتاجاز أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز حيث تم توفير حوالى 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة.

واشاد النائب طلعت السويدى بتوصيل الغاز إلى حوالى 9330 مستهلك تجارى وتوصيل الغاز الطبيعى لحوالى 328 مصنع وأنه من المتوقع طبقا لمعلومات وزارة البترول  أن يتم توصيل الغاز الطبيعى إلى مليون وحدة سكنية، فى كافة محافظات مصر خلال العام المالى 2020/2021 ليصل عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى اليها أكثر من 6 مليون وحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطاع البترول خلال 2190 يوما لرئاسة السيسي.. طفرة في الغاز الطبيعي ومشروعات عملاقة خلال 6 سنوات

توفير 200 مليون أسطوانة بوتاجاز.. وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية خلال 2020/2019

ترشيحاتنا

وزير التعليم : سنجد الحل المناسب لتحقيق التباعد بين الطلاب رغم ارتفاع كثافات الفصول

بعد استفزازه جماهير الأهلي.. حسين الشحات يهاجم أحمد عيد عبد الملك: عايز الدنيا تولع

بعد الهجوم عليه.. عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر جوجل

حكم قطع القرآن ورد السلام

موعد صيام التسع من ذي الحجة وحكمها وفضلها

سوزوكي تطرح أرتيجا suzuki artega الجديدة في مصر .. صور

AdvertisementS

عيار 21 يصل لـ مستوى تاريخي.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-7-2020

بشرى سارة .. هاني الناظر يكشف موعد نهاية كورونا في مصر «فيديو»

كوارث سد النهضة تبدأ.. الصيادون فى كينيا يصرخون من تناقص الأسماك

بعد لقائها بسفير بكين بـ مصر..وزيرة الصحة: اتفاق مصرى صيني أن تصبح القاهرة مركزا لتصنيع لقاح كورونا بأفريقيا

أنا من الشرقية والخلاف على الملابس.. شاهد كيف رد عماد متعب على اتهام زوجته بالعنصرية؟

تسبب هلوسة وسكتة دماغية.. 3 أشياء لا تفرط فى تناولهم

حدث ليلا.. تركيا تعلن موقفها من مواجهة مصر في ليبيا.. الملك سلمان يدخل المستشفى.. إطلاق مسبار الأمل الإماراتي للمريخ

المالك يدفع للمستأجر 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها..مشروع قانون للإيجار القديم

الموت يفجع الفنانة ميار الببلاوي .. تفاصيل

لعدم تمكنهم من العودة.. القوى العاملة: لا إنهاء لخدمات المعلمين المصريين في الكويت

تراجعت عن موقفها.. عفاف مصطفى تعتذر لـ عبدالرحمن أبو زهرة: "مكنتش فاكرة الموضوع هيوصل لكده"

لن تتوقع.. دواء الكوليسترول يحول فيروس كورونا إلى نزلة برد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلاق هاتفي Galaxy A71 5G و Galaxy A51 5G فى السعودية.. المواصفات والسعر

طعام السعادة.. ماذا يحدث إذا تناولت ساندوتش فول يوميا على الإفطار

رد فعل لا يصدق.. سيدة تلتقط سيلفي خلال مواجهة تحبس الأنفاس مع دب أسود