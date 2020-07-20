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أخبار العالم

انطلاق مناورات واسعة النطاق لقوات المنطقة العسكرية الشرقية الروسية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الشرقية الروسية اليوم /الاثنين/ انطلاق مناورات واسعة النطاق بالذخيرة الحية، يشارك فيها أكثر من 4 آلاف عسكري فى ميدان تدريب "تسوجول" بإقليم ما وراء بحيرة بايكال. 

وذكرت قيادة المنطقة العسكرية ، في بيان، أن هذا المناورات تكتيكية ثنائية بمشاركة عسكريين من منتسبي تشكيلي المشاة الآلية التابعين لتجمعي الأسلحة المشتركة من قوام قوات المنطقة العسكرية الشرقية، المتمركزة على أرض إقليم ما وراء بايكال وجمهورية بورياتيا الروسية، يشارك فيها أكثر من 600 قطعة من المعدات العسكرية.

وينفذ العسكريون الروس في إطار هذه المناورات مهام الرماية بالذخيرة الحية باستخدام ذخيرة المدفعية عالية الدقة من طراز "كراسنوبول"، وكذلك مهام مكافحة الطائرات المسيرة للعدو الافتراضي المحتمل.

 
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