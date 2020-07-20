1300 مدرب ومدربة و2609 متابعين من 26 دولة شاركوا فى دورة سباحة الأولمبياد الخاص





فيما وجه الدكتور عماد محيي الدين مدير عام الرياضة و التدريب بالرئاسة الإقليمية الشكر الى كل الجهات الداعمة ، ناقلا تحيات المهندس ايمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي و تقديره للجهود التى يقدمها الأولمبياد الخاص الإماراتي ، وقدم التحية الى اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، و الاتحاد العربي للسباحة، ومركز إعداد القادة، و الاتحاد الإماراتي للسباحة على تضافر الجهود لإنجاح تلك التظاهرة الرياضية تمنى التوفيق للمحاضرين و الاستفادة من تواجدهم





فيما نقل زهير المفتى أمين عام الاتحاد العربي للسباحة و عضو الاتحاد الدولي للسباحة التحية الخاصة من طه الكشري رئيس الاتحاد العربي للسباحة ، شاكرا اللجنة المنظمة من الجانب الاماراتى، و اتحاد الاتحادات الرياضية العربية على رعاية الحدث، وعبر عن سعادته البالغة بالتعاون مع حركة الاولمبياد الخاص الدولي فى تطوير مستوى مدربين السباحة، محييا الاتحاد الإماراتي للسباحة ممثلا فى سلطان السماحي رئيس الاتحاد و عبدالله الوهيبي الأمين العام للتنسيق والعمل المشترك.





عبدالله الوهيبي عضو الاتحاد العربي للسباحة، الأمين عام لاتحاد الإمارات للسباحة أكد على أن رسالة اتحاد السباحة هي نشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة للأنشطة الالعاب المائية بالدولة، وأصحاب الهمم من سباحي الأولمبياد الخاص هم جزء من منظومة المجتمع الذي نعمل على تقديم أفضل الخدمات له من خلال توفير مرافق مجهزة ومدربين أكفاء وحكام مؤهلين ومنظمين لإدارة الفعاليات.





واشاد بجهود الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك جهود البرنامج الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي الذي حاول تقديم أكبر قدر من الاستفادة للمدربين والعاملين بالنشاط الرياضي من خلال سلسلة من الندوات وورش العمل الافتراضية في شتى المجالات، وتمنى ان تكون تلك الندوات عامل محفز لتطوير منظومة العمل الرياضي بشكل عام حيث تقدم برعاية وتنظيم مركز إعداد القادة بدولة الإمارات الذي يعمل على تسهيل مهمة كافة الجهات الرياضية ودعمها لتقديم محتوى تدريبي وعلمي يفيد كافة الأفراد من داخل الدولة وخارجها على حد سواء.

وقام سعد السفياني الأمين العام المساعد باتحاد الاتحادات الرياضية العربية و ممثل المجلس الرياضي العربي بافتتاح الدورة الافتراضية و توجيه التحية و التقدير لكافة الحضور معبرا عن سعادته بالتواجد مع هذا الحضور الكريم فى دورة هامة نتاج التعاون بين الاتحاد العربي للسباحة و الأولمبياد الخاص الإماراتي و برعاية اتحاد الاتحادات الرياضية العربية و الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص و الاتحاد العربي للسباحة و الاتحاد الإماراتي للسباحة.ناقلا تحيات صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز أل سعود رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية رئيس المجلس الرياضى العربى ،ومقدما الشكر و التقدير الى شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي ، و طه الكشري رئيس الاتحاد العربي للسباحة ورئيس اللجنة التنظيمية الخليجية للسباحة ، و المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الاقليمي للاولمبياد الخاص الدولي بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، متمنيا التوفيق للمحاضرين محمد الساحلى، عمرو الطحاوى، فيصل درويش و للمشاركين خير الاستفادة