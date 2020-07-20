علي متنها 12 ألف راكب.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 116رحلة اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الاثنين ، 58 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7148 راكبا، كما يغادر المطار 58 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 5112 راكبا.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد علي مدار اليوم كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول وذلك بعد عودة الحركة الجوية بشكل تدريجي ، حيث تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.



