يعكس متانة العلاقات الأخوية.. برلماني يشيد برفض مصر والأردن أي إجراءات إسرائيلية للضم

أشاد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن برفض مصر والأردن لأى إجراءات إسرائيلية أحادية لضم أجزاء من الضفة مؤكدا أهمية القضايا التى ناقشها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن خلال لقائه وزير الخارجية السفير سامح شكري، وذلك في مُستهل زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية.





وقال " أبو جاد " فى بيان له أصدره الاثنين، إن اللقاء أكد متانة وعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين على مستوى القيادتين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ابن الحسين وحكومتى وشعبى.





مؤكدا أهمية التطلع من الجانبين المصرى والأردن الى عقد الاجتماع المقبل للقمة الثلاثية لقادة مصر والأردن والعراق بما يعطي دفعة جديدة لكافة أوجه التعاون والتنسيق بين البلدان الثلاثة الشقيقة ، بالإ ضافة إلى بحث تعزيز مسار التعاون الثنائي بين مصر والأردن في شتى المجالات، فضلًا عن التطرق إلى الجهود المشتركة والتضامن المتبادل للتصدي لجائحة فيروس "كورونا" المُستجد، وهو الأمر الذي يستلزم التكاتف من أجل مواجهة ذلك التحدي على الصعيدين الإقليمي والدولي ، هذا وتم التأكيد على مواصلة التشاور الوثيق بين مصر والأردن، والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.



