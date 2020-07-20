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شاهد .. قط فرعونى مصنوع من نصف طن خردة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:43 م
صانع قط فرعونى من
صانع قط فرعونى من نصف طن خردة
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ريهام فيكتور
قال ابراهيم صلاح ، صانع قط فرعونى من نصف طن خردة ، إنه يجب صنع كل ما هو غريب بالخردة بأحجام مختلفة والاستفادة من الخردة التى ليس لها قيمة فى اشياء اخرى للديكور والاكسسوار.


واضاف  ابراهيم صلاح ، خلال حواره ببرنامج ، " صباحك مصرى " ، المذاع على فضائية ، " ام بى سى مصر 2 " ، أنه يعشق تلك الهواية منذ صغرة ويسعى لعمل اشكال اكثر واجمل .


واشار صانع القط الفرعونى من نصف طن خردة ، أن تمثال القط كان على ارتفاع 7 متر ، لافتا الى انه اخد منه مجهودا ووقتا كبيرا جدا .


وتابع أن الناس فى البداية بدأت تنتقده على اعماله وانما بعد الانتهاء من القط الفرعونى بدأت فى تشجيعه بشكل كبير وملحوظ على عكس البداية.
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