شاهد .. قط فرعونى مصنوع من نصف طن خردة

قال ابراهيم صلاح ، صانع قط فرعونى من نصف طن خردة ، إنه يجب صنع كل ما هو غريب بالخردة بأحجام مختلفة والاستفادة من الخردة التى ليس لها قيمة فى اشياء اخرى للديكور والاكسسوار.
واضاف ابراهيم صلاح ، خلال حواره ببرنامج ، " صباحك مصرى " ، المذاع على فضائية ، " ام بى سى مصر 2 " ، أنه يعشق تلك الهواية منذ صغرة ويسعى لعمل اشكال اكثر واجمل .
واشار صانع القط الفرعونى من نصف طن خردة ، أن تمثال القط كان على ارتفاع 7 متر ، لافتا الى انه اخد منه مجهودا ووقتا كبيرا جدا .
وتابع أن الناس فى البداية بدأت تنتقده على اعماله وانما بعد الانتهاء من القط الفرعونى بدأت فى تشجيعه بشكل كبير وملحوظ على عكس البداية.