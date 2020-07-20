شاهد .. قط فرعونى مصنوع من نصف طن خردة





واضاف ابراهيم صلاح ، خلال حواره ببرنامج ، " صباحك مصرى " ، المذاع على فضائية ، " ام بى سى مصر 2 " ، أنه يعشق تلك الهواية منذ صغرة ويسعى لعمل اشكال اكثر واجمل .









واشار صانع القط الفرعونى من نصف طن خردة ، أن تمثال القط كان على ارتفاع 7 متر ، لافتا الى انه اخد منه مجهودا ووقتا كبيرا جدا .







