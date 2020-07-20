صناعة البرلمان تهنئ وزير الإنتاج الحربي الجديد: سيستكمل مسيرة النهوض بالتصنيع العسكري

وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التهنئة للواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد، بعد تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا المنصب لاستكمال مسيرة العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تتمثل مهمتها الأساسية فى تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة واستكمال الدور الكبير الذى قام به الراحل الفريق فخرى محمد سعيد العصار أثناء فتره توليه الوزارة فى دعم الصناعة الوطنية والنهوض بوزارة الإنتاج الحربي ووحداتها وشركاتها التابعة.





وتعهد " عامر " فى بيان له أصدره اليوم تقديم لجنة الصناعة بمجلس النواب كل الدعم لوزارة الدولة للإنتاج الحربي في ضوء تأكيد اللواء مهندس محمد مرسى على استكمال هذه المسيرة بكل جهد والسير وفقا للمخططات الموضوعة للوزارة والعمل على تطويرها بصفة مستمرة، وعلى التكامل مع جميع الجهات التصنيعية بالدولة من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال وما تمتلكه من شركات واتحاد الصناعات، بالإضافة لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية من أجل دعم وتعميق التصنيع المحلى للمنتجات المدنية والعسكرية.





وتابع : "هذا بالإضافة إلى تأكيده بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال توجيهاته على تعميق التصنيع الحربي وبذل الجهد لمواصلة امتلاك الوزارة ناصية التصنيع العسكري المصري باعتبارها الركيزة الأولى لوزارة الإنتاج الحربي".