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برلمان

بعد انتهاء أزمة الصرف الصحي.. برلماني: الغردقة ستكون قبلة السياحة العالمية خلال السنوات المقبلة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:06 م
الغردقة
الغردقة
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فريدة محمد
توجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة بالتحية إلى اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، لنجاحه فى حسم مشكلة الصرف الصحى بمدينة الغردقة السياحية عاصمة البحر الاحمر بعد 22 عاما من معاناة المواطنين ومستثمرى قطاع السياحة من المشكلات المزمنة للصرف الصحى داخل هذه المدينة الساحرة معتبرا ذلك النجاح بمثابة انجاز كبير لمحافظ البحر الاحمر.

وقال " مسعود " فى بيان له اصدره اليوم،إن اللواء عمرو حنفى من المسئولين التنفيذيين الناجحين الذين لديهم حلول غير تقليدية لحل المشكلات التى تواجه التنمية فى محافظاتهم متوقعا أن تكون مدينة الغردقة هى عروس البحر الاحمر وقبلة السياحة العالمية خلال السنوات القليلة القادمة خاصة ان اللواء عمرو حنفى نجح فى جذب اهتمام غالبية الوزراء بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفى مقدمتهم الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الذى يعطى أكبر اهتمام لجميع المحافظات الحدودية والسياحية والاثرية والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار والذى يتابع بنفسه يوميا الحركة السياحية الناجحة داخل محافظة البحر الاحمر والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى الذى نجح بكل كفاءة واقتدار فى تطبيق جميع التدابير الاحترازية بالمطارات المصرية وفى مقدمتها مطار الغردقة مما جعل سياح العالم الذين توافدوا على محافظة البحر الاحمر يقومون بالترويج لجذب السياحة العالمية لمحافظة البحر الاحمر.

وكان اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر قد أعلن أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبى لمنظومة الصرف الصحي بالغردقة نهاية شهر سبتمبر القادم، كاشفًا عن تشغيل المنظومة بشكل نهائى قبل نهاية العام الحالي، وتحديدًا في شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد سنوات طويلة من تأخر تشغيل المنظومة. 

وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه منذ توليه منصبه نهاية نوفمبر الماضي، تعهد بالعمل على تذليل العقبات التي تواجه كافة المشروعات القومية بالمحافظة، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي، التي بدأ العمل بها منذ سنوات عديدة ولم يتم الإنتهاء منها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة وخطط التنمية التي تنعكس ثمارها على المواطن.

وأشار المحافظ إلى أن منظومة الصرف الصحي بمدينة الغردقة بدأ العمل بها منذ عام 1998ولم يتم الإنتهاء منها لأكثر من 22 سنة، وواجهت العديد من العراقيل التي قمنا باقتحامها ونجحنا في حلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فمنذ تكليفي محافظًا للبحر الأحمر وضعت خدمة المواطنين وإنهاء المشروعات القومية الخدمية على رأس أولوياتي. 
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